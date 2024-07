El Capi Pérez hace chistes del pleito entre Mauricio Barcelata y Laura Bozzo en VLA: “Lloras en el camerino”

El lunes 1 de junio, Laura Bozzo se unió oficialmente al elenco de ‘Venga la alegría’, algo que generó mucha controversia en redes sociales, ya que muchos consideran que la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ es muy “problemática’, por lo que se espera que Bozzo genere controversia y polémica en el matutino.

Durante su primera semana en el programa, la peruana protagonizó un momento incómodo con Mauricio Barcelata. Todo sucedió en el estreno de la sección ‘Tu verdad o la mía’.

En el segmento, Bozzo mostró una actitud considerada por muchos como “fría” y “arrogante” con Barcelata, a quien incluso mandó callar cuando él la interrumpió.

Este suceso provocó muchas críticas en contra de la presentadora, pues la gran mayoría de los internautas argumentan que fue “una total falta de respeto” tratar de esa manera a su colega.

Capi Pérez se burla del pleito entre Mauricio Barcelata y Laura Bozzo

Pese a la controversia generada por el suceso, Mauricio Barcelata se tomó las cosas con humor y hasta compartió un video junto al Capi Pérez en el que hacían referencia al “encontronazo”.

Los presentadores recrearon el famoso momento en el que Lolita Cortés regaña a un alumno de ‘La academia’ por no soportar la presión del público.

“Y si quieres llorar, lloras en el camerino. Lloras en la casa. Aquí, no. Aquí papelitos así, no”, se escucha en el famoso audio.

Como una forma de resaltar más la broma, el cómico escribió en la publicación: “Una lloradita en el camerino y a seguirle”. El post obtuvo reacciones positivas por parte del elenco de ‘VLA’, lo que podría fin a las especulaciones sobre el mal ambiente laboral que se habría suscitado tras la llegada de Laura Bozzo al matutino.

¿Qué ha dicho Mauricio Barcelata sobre el incidente con Laura Bozzo?

Tras el incidente, Mauricio Barcelata aseguró que no estaba molesto por lo sucedido con Laura Bozzo, pues, aparentemente, todo habría sido por una falla en el prompter.

“Hicimos una sección y, aunque yo no me meto a ver nada, intenté darle una señal a Laura Bozzo que salía en la cámara y no lo pudo leer a tiempo y por eso le dije: ‘Ay, por favor, no te puedo creer’, y a partir de ahí se armó un relajo”, indicó.

Hasta el momento, Laura Bozzo no se ha pronunciado sobre la primera polémica en el matutino y lo que ya está dando de qué hablar en redes sociales por el incidente.

