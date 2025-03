Galilea Montijo admite que “no conoce” al Capi Pérez; él reacciona y dice: “No me rompan el corazón”

En los últimos días, Carlos ‘el Capi’ Pérez ha sido tendencia en redes sociales después de que Galilea Montijo admitiera que “no lo conoce”, algo que sorprendió a todo el público, pues es considerado como uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana.

Todo ocurrió durante una entrevista para el pódcast de Karime Pindter. Durante la conversación, la influencer le preguntó a la querida conductora del matutino ‘Hoy’ y también actriz si se integraría a los programas de la competencia, ‘Sale el sol’ de Imagen Televisión o ‘Venga la alegría’ de TV Azteca.

Ante esto, Galilea comentó que, si tuviera que cambiarse de programa, sería al matutino de Imagen Televisión. En respuesta, Karime le habló acerca del ‘Capi’ Pérez, quien trabaja en el programa de TV Azteca, lo que dio pie a que Montijo dijera que no conoce a su colega.

Galilea Montijo / Facebook: Galilea Montijo

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el ‘Capi’ Pérez?

La presentadora no solo sostuvo que no conoce al ‘Capi’, sino también criticó el apodo que tiene, pues quien da el clima en ‘Hoy’ también tiene el mismo sobrenombre.

“Es algo que me pasó con ese personaje, ojo, ni los conozco y nunca los he visto en mi vida. Cuando me cuentan lo que dijo, yo les pregunté '¿A poco hay un ‘Capi’ enfrente (del otro canal)?’ '¿Hay otro ‘Capi’ en la vida? ¡Qué originales!, ¿no?”, indicó.

Si bien Karime puntualizó en que Pérez es una persona sumamente agradable y divertida, Galilea recordó que, en su momento, él se burló de ‘Hoy’.

“Lo conocí cuando me lo hicieron saber, porque él se burló de nosotros y dije: ‘Qué hu…'. La competencia la traen ellos en la cabeza. Es más, no sabía que existía”, manifestó.

¿Cómo reaccionó ‘el Capi’ Pérez al saber que Galilea Montijo “no lo conoce”?

Tras las declaraciones de Montijo, Pedro Prieto, a través de sus redes sociales, compartió un video de una entrevista al ‘Capi’ en 2023. En aquel entonces, el conductor ya era consciente de que no era del agrado de Galilea.

En el clip, se puede ver al también comediante decir, con evidente sarcasmo, que le “rompía el corazón” saber que su colega “no lo conocía”.

Capi Pérez "¿Galilea Montijo no sabe quién soy yo? No me rompas el corazón”

En respuesta a esto, Pedro Prieto le mencionó que, probablemente, Galilea “sí lo ubica” para después revelar que, cuando trabajó en Televisa, les prohibían ver ‘Venga la alegría’.

“Yo te conocí en un junket de Karol G. Yo te conocía, lo que era el Capi Pérez, porque tampoco me daban chance de ver mucho Venga la alegría. Los teníamos como en una pantallita con varios programas, pero no verlo. Yo te seguía”, relató.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la respuesta del ‘Capi’ Pérez?

Por supuesto, toda esta situación dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos apoyaron a Galilea Montijo, otros la criticaron por “desconocer” al ‘Capi’, tachándola de “exagerada y payasa”.

Incluso, algunos aplaudieron que el conductor no se molestara ante lo dicho por Galilea y esperan que, en algún momento, puedan limar asperezas.

