Capi Pérez y su esposa, Itzel Barro, ¡ya son padres! Así anunció el presentador el nacimiento de su bebé

A principios de mayo, Carlos ‘el Capi’ Pérez y su esposa, Itzel Barro, mejor conocida en internet como ‘Hola Enfermera’, sorprendieron a todos al revelar que pronto se convertirían en padres.

La pareja usó sus redes sociales para dar la noticia con un video en el que se les ve en la Torre Eiffel de París, de donde dice el cuento que vienen los bebés y además portan unas gorras en las que se lee: “mom” y “dad” (mamá y papá).

Sobre el género de su bebé, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ comentó en su momento que tanto ella como el conductor de ‘Venga la alegría’ querían mantener el misterio hasta que su hijo naciera.

Cabe destacar que, hace algún tiempo, Itzel Barro contó en entrevista exclusiva para TVNotas que ella y su esposo han lidiado con ciertos problemas de salud, lo que había retrasado su sueño de convertirse en padres.

“Los dos tuvimos algunos problemitas de salud. Él tuvo una cirugía hace dos años de varicocele. Se tenía que operar pronto. Sobre todo porque queríamos tener familia. Yo tuve un quiste en un ovario que estaba creciendo, así que me operé también. Lo hicimos para que no haya complicaciones a futuro. ¡La cancha está limpia!”. Itzel Barro

Capi Pérez anuncia nacimiento de su primogénito

Hace algunas horas, el también comediante utilizó sus redes sociales para dar a conocer que su bebé ya había nacido. En una historia de Instagram, compartió una foto en la que se le puede ver con cubrebocas y bata de hospital, junto al siguiente mensaje: “¿Qué creen?”

Asimismo, subió un breve video desde el cuarto de hospital de su esposa expresando que el primero de octubre sería un “día histórico”, pues es la fecha en la que nació su bebé.

Capi Pérez “El primero de octubre del 2024, un día histórico. Un día que nos va a marcar para siempre porque es un día en la que nace el baby. Es el día del nacimiento. Se va esta pancita (de embarazo). Estamos listos”

En dicho clip, también se puede escuchar a Itzel afirmando que la “pancita de embarazo no se va”, simplemente “cambia de lugar”.

¿El bebé del ‘Capi’ Pérez y su esposa es niño o niña?

Tal y como fue el deseo de la pareja, no supieron el género de su bebé hasta el nacimiento. En otro post para Instagram, el presentador dejó entrever que había tenido un niño, pues publicó una foto en la que carga a su primogénito con la siguiente declaración:

“Nuestro niño”. Capi Pérez

Si bien no ha dado detalles sobre el nacimiento de su hijo, todo apunta a que no hubo complicaciones en el proceso y su esposa se encuentra recuperándose favorablemente. En tanto que los fanáticos no han parado de escribirle mensajes positivos deseándole todo lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de su vida.

