¿'El Capi’ Pérez descarta reconciliación con Rocío Sánchez Azuara?

Carlos Alberto Pérez Ibarra, más conocido como ‘el Capi’ Pérez, se ha consolidado en la industria como uno de los comediantes más destacados, así como el conductor favorito de ‘Venga la alegría’. Esto por su gran sentido del humor, así como sus acertadas parodias a diversas personalidades del medio artístico.

Sin embargo, hay celebridades con quienes ha tenido algunos conflictos por las imitaciones que ha hecho en televisión nacional, tal como sucedió con Rocío Sánchez Azuara, quien despotricó en su contra por haberla parodiado en un sketch.

Este desencuentro ha generado tensión entre ambos, pese a que trabajan en la misma empresa televisiva. Al momento, no han logrado reconciliarse.

¿Qué dijo ‘el Capi’ Pérez sobre reconciliarse con Rocío Sánchez Azuara?

Por esta razón, el también conductor de ‘Venga la alegría’ destapó si ha logrado tener un acercamiento con la titular de ‘Acércate a Rocío’ para aclarar el conflicto entre ellos. Sin embargo, él negó que Azuara tenga interés en hablar con él y limar las asperezas.

Mediante una entrevista para el portal Infobae México, Pérez habló acerca de las susceptibilidades que puede “herir” con su comedia, tal como sucedió con la presentadora. Bajo este contexto, destacó que, solo le tiene respeto a Rocío.

“En vez de quejarme de los límites como lo hacen muchos colegas, yo me alimento de ellos, se me hace muy sabroso ir esquivando susceptibilidades. Cuando estoy en vivo me encanta equilibrar en lo correcto y lo incorrecto”, comentó.

“No hemos podido hablar, no creo que ella tenga interés en platicar conmigo. La verdad, no tengo para ella más que respeto. (Sus comentarios) no se me hace nada fuera de lo normal, está bien y he aprendido a lidiar con eso”. Capi Pérez

Por su parte, Rocío Sánchez Azuara no se ha pronunciado con respecto a la posibilidad de que puedan entablar una conversación para “arreglar” sus diferencias. ¿Le responderá a ‘el Capi’ Pérez?

¿Qué pasó entre ‘el Capi’ Pérez y Rocío Sánchez Azuara?

El conflicto entre ‘el Capi’ Pérez y Rocío Sánchez Azuara se originó a raíz de una parodia realizada por el comediante en la que imitaba a la presentadora. Esta representación no fue bien recibida por Sánchez Azuara, quien consideró que Pérez le faltó al respeto.

En una entrevista, expresó abiertamente su desagrado hacia él, lo calificó de “irreverente”: “Sí, lo odio, porque me cae de la fregada, me cae mal, me parece irreverente. A mí me faltó el respeto en algún momento y se equivocó”, dijo la presentadora.

Por su parte, el Capi Pérez reconoció que la parodia pudo haber ofendido a Sánchez Azuara. No obstante, ha manifestado su respeto hacia ella.