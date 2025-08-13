Rocío Sánchez Azuara rompe en llanto en vivo al escuchar a Ivonne Montero: la historia le recordó a su hija

El pasado domingo se transmitió el segundo programa de ‘Tu historia como la mía’, el reality talk show conducido por Rocío Sánchez Azuara. En esta emisión, la actriz Ivonne Montero fue invitada y compartió su experiencia como madre soltera y las difíciles circunstancias que ha enfrentado junto a su hija, provocando una emotiva reacción en la presentadora.

¿Por qué Rocío Sánchez Azuara lloró en el programa ‘Tú historia como mía?

Durante la entrevista en la sección ‘El Anecdotario’, Rocío Sánchez Azuara no pudo contener las lágrimas al escuchar la desgarradora historia de Ivonne Montero.

La presentadora expresó su indignación al saber que Ivonne había sido criticada por hablar abiertamente sobre la enfermedad de su hija, quien nació con un problema en su corazón. Ante estas declaraciones, la conductora se conmovió al recordar el enorme dolor y la incertidumbre que atraviesa una madre al enfrentar una situación tan difícil.

“Me ha llenado de indignación enterarme de que has sido muy criticada por algunas personas por hablar de tu situación con (tu hija). Cuando escuché esta historia, me puse a pensar: tengo que hablar con Ivonne, porque nadie sabe el dolor de una madre cuando tiene a su hija comprometida con la muerte, cuando no sabes qué va a pasar con ella y tampoco tienes el poder económico para hacer lo necesario para sacarla con vida de ahí. Me indignó que este hate dijera que estabas comercializando con este tema, cuando nunca ha sido así.” Rocio Sánchez Azuara

Recordemos que Rocío Sánchez Azuara enfrentó la muerte de su hija Daniela Santiago Sánchez, que perdió la vida el 23 de septiembre de 2019 a los 31 años, tras una larga batalla contra el lupus eritematoso sistémico, enfermedad que le fue diagnosticada a los 12 años.

Durante más de dos décadas, Daniela enfrentó complicaciones derivadas de esta enfermedad autoinmune, que afecta diversos órganos del cuerpo, lo que permitió que Rocío Sánchez Azuara se identificara con la situación que Ivonne Montero ha vivido con su hija.

Mira: Karime responde a las duras críticas de Rocío Sánchez Azuara por haber hablado de Selena Gomez

Rocío Sánchez Azuara llora con Ivonne Montero en su programa “Tu historia como la mía” / Captura de pantalla

¿Qué enfermedad tiene la hija de Ivonne Montero que conmovió a Rocío Sánchez Azuara?

Ivonne Montero reveló que su hija nació con una cardiopatía congénita, también nació con un soplo en una conexión ventricular que requería cirugía para corregirse. La noticia llegó cuando la bebé tenía seis meses en su vientre, momento en que la actriz enfrentaba además la separación del padre de su hija, el cantante Fabio Melanitto.

Ivonne confesó que se sintió culpable y llegó a pensar que su depresión podría haber afectado el corazón de su bebé. “Me sentí culpable, pensé quizá mi sufrimiento ella lo recibió y su corazoncito le afectó”, dijo en el programa.

También compartió que, aunque en ese momento buscó consuelo en Melanitto, él prometió apoyarla, pero realmente nunca estuvo para ellas.

Además, Ivonne Montero relató que los médicos les dieron un pronóstico complicado y que en el hospital le ofrecieron cursos de tanatología, una idea que rechazó firmemente porque no estaba dispuesta a aceptar esa realidad.

La sinceridad de Ivonne al compartir la difícil situación de su hija han generado reacciones encontradas en redes sociales. Mientras muchos usuarios le han brindado apoyo y muestras de solidaridad, otros la han criticado acusándola de “comercializar” con la enfermedad de su hija.

Incluso tras ganar la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, internautas la acusaban de usar a su hija para generar lástima y ganar el premio del reality.

Rocío Sánchez Azuara defendió a Ivonne y lamentó profundamente esas críticas, calificándolas de “indignantes” y asegurando que nadie puede entender el dolor que siente una madre en estas circunstancias.

Mira: ¡Dardo para La casa de los famosos México! Rocío Sánchez Azuara dice que su nuevo programa “no tiene competencia”

Rocío Sánchez Azuara llora con Ivonne Montero en su programa “Tu historia como la mía” / Captura de pantalla

¿Quién fue la hija de Rocío Sánchez Azuara, que murió de lupus?

Daniela Santiago Sánchez, hija de Rocío Sánchez Azuara, fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico a los 12 años, una enfermedad autoinmune que afectó órganos vitales como el cerebro, corazón, hígado y riñones. Pese al mal pronóstico inicial, Daniela demostró una fortaleza admirable, sobrevivió 20 años más tras su diagnóstico, aunque enfrentó incontables recaídas, que superó en cinco ocasiones.

Para garantizar el mejor tratamiento, Rocío se mudó a Miami, donde contaba con un seguro médico que cubría los elevados costos de la atención de su hija. A la par, Rocío contaba con el apoyo de su tercer esposo, José Luis Santiago Cueto, quien fungió como padre de su hija, pues el su padre biológico nunca se hizo presente durante el tratamiento.

Tristemente en el 2019, Daniela perdió la batalla contra el lupus, lo cual representó un golpe devastador para la presentadora que, a pesar de la pérdida, ha seguido adelante con el recuerdo de su hija presente.



Mira: Rocío Sánchez Azuara desata risas, tras confuso comentario en su programa: El video viral