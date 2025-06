Ivonne Montero se desmaya en plena función de ‘El sótano’ y preocupa al público: así se encuentra de salud

Ivonne Montero encendió las alarmas tras sufrir un desmayo, luego de que salió de la obra ‘El sótano’, proyecto del cual es protagonista. Esta situación dejó en shock a todo el público, así como a sus compañeros

La situación que vivió Ivonne Montero no pasó desapercibida por nadie. Por esta razón, la actriz dio detalles de su estado de salud. Además, reveló la contundente situación por la cual se desvaneció.

Ivonne Montero salió desmayada de su obra ‘El sotano’ / IG: @ivonnemonteroof

¿Por qué Ivonne Montero se desmayó tras su participación en ‘El sótano’?

Ivonne Montero se ha consolidado como una de las actrices más talentosas de México. Ha participado en grandes proyectos, aunque también ha vivido momentos complicados en su vida personal, tal como los problemas de salud que ha enfrentado su hija.

Ahora, ella causó conmoción entre sus compañeros y el público, tras revelar a la prensa que sufrió un desmayo tras la presentación en la obra que protagoniza.

La famosa mencionó que se desvaneció debido al desgaste físico y emocional que le genera la puesta en escena. Eso no es todo, también reveló que fue consecuencia de la faja que utiliza para aliviar los malestares que le provoca una lesión que tiene en la columna.

“Me tuvieron que sacar casi cargando... Me tuvieron que desprender la ropa, echarme aire, alcohol, vinieron paramédicos, o sea, sí me sentí mal”, dijo Ivonne.

“Lo acredito mucho al esfuerzo físico que hago yo en escena, hay mucho aire, hace calor. Encima, tengo una lesión en mi espalda, me fajo, entonces, no me entra el oxígeno”, agregó Ivonne.

Ivonne Montero / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Ivonne Montero tras el desmayo que sufrió?

Al momento, Montero dejó claro que, en estas últimas semanas, se ha sentido bien. No obstante, sí le gustaría acudir al médico a hacerse un chequeo de rutina, para así evitar una situación más grave.

“Estas últimas dos semanas me he sentido muy bien. Entonces, sí, también me quiero ir a hacer estudios médicos, también por mi edad”, comentó.

Además, habló acerca de por qué tiene una lesión en la espalda. Mencionó que, tiempo atrás, cargó dos garrafones de agua, lo cual le derivó problemas lumbares.

Ivonne Montero portada / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

Aunado a esta situación, Montero mencionó que también sufrió una caída que dañó sus cervicales y todavía tiene molestias de dicho accidente.

Finalmente, Ivonne Montero confesó que ha mostrado una mejoría notable gracias a un tratamiento médico eficaz, el cual, según comentó, podría ayudarle a evitar exámenes más complejos.



