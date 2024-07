Ivonne Montero solicita donadores para su hija: “Sabíamos que este momento llegaría”

La hija de Ivonne Montero padece de una cardiopatía congénita. Esta condición ha requerido múltiples procedimientos médicos desde su nacimiento, incluyendo una cirugía a corazón abierto para mejorar la oxigenación de su sangre.

Durante la participación de Montero La casa de los famosos, en su versión de Telemundo, proporcionó más detalles sobre la condición médica de su hija. “Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, lo que significa que no recibe suficiente oxígeno. La arteria pulmonar estaba muy estrecha, por lo que tuvieron que ensancharla y reestructurar su corazón utilizando parches”, comentó.

Ahí mismo dio a conocer que su hija tenía dos cirugías pendientes por lo que si ganaba, el dinero sería invertido en la salud de su pequeña. Sin embargo, pasaron dos años luego de su victoria en el reality y no había noticias de las operaciones, por lo que fue duramente criticada.

En ese entonces Montero aseguró que al menos una de esas operaciones eran por razones estéticas, y que su hija aún no quería someterse a ella, por lo que no la obligará a operarse si no lo deseaba. Esta operación sería por un quiste benigno que tiene en la nariz.

Ivonne Montero pide donadores de sangre para su hija Antonella: “sabíamos que este momento llegaría”

Ivonne Montero, a través de sus redes sociales, pidió ayuda de donadores de sangre y plaquetas. En esta ocasión es debido a que su hija será operada a corazón abierto esta semana en el Instituto Nacional de Cardiología, lugar en donde deben presentarse los donadores.

“Hay una nueva oportunidad de corregir una vez más la anomalía en su corazoncito (...) mi nena será intervenida en el Instituto Nacional de Cardiología por lo que estamos solicitando donadores de sangre y de plaquetas en este mismo hospital y a nombre de mí princesa”. Ivonne Montero

También agradeció a todos aquellos que han dado su total apoyo a la actriz.

“No hay palabras para agradecer todas las bendiciones que día a día nos hacen llegar con tanto cariño así como su ayuda que podamos recibir en esta petición...” Ivonne Montero

Estos serían los requisitos para poder donar. / Instagram @ivonnemonteroof



Finalmente, Montero se deja ver entusiasmada y preparada para la cirugía de su hija. Aunque hasta ahora se desconoce la fecha exacta de la intervención. “

Ivonne Montero Sabíamos que este momento llegaría y estamos preparadas familia querida... Sin más palabras y con profundo agradecimiento les dejamos bendiciones”.

Ivonne Montero: Amigos, colegas y fans muestran su apoyo

En la sección de comentarios, celebridades como Mauricio Mancera, Jimena Pérez ‘la Choco’ y Fer Carillo fueron los primeros en desear mucho éxito en este procedimiento.

