Ivonne Montero asegura haber presagiado el fallecimiento de una famosa influencer; ¿su hija heredó su don?

Ivonne Montero ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre sus experiencias paranormales y su supuesta capacidad para visualizar sucesos y percibir energías que no estarían en este plano, gracias a un “sexto sentido”.

La actriz nos habla sobre esta capacidad y de una experiencia paranormal que vivió: “Hace unos meses estaba sola en mi camerino. En la mesa donde estaba maquillándome, se escuchó un golpe muy fuerte, como un manotazo. Atrás, a mi espalda, estaba mi maleta. Ya había sacado mis cosas, pero estaba un barniz ahí adentro y empezó a moverse. Me hizo voltear por el sonido. Volteo y de repente se azota”.

Instagram

Lee también: Olivia Collins: su hija ayuda a hija Ivonne Montero después de pelea entre las actrices ¿Siguen en pleito?

Ivonne Montero predijo la muerte de Elena Larrea, asegura

La actriz también recordó una visión relacionada con el actor Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos. “Lo soñé varias veces. Eran sueños muy extraños. Le escribí, porque trabajábamos juntos. Le dije: ‘¿Estás bien?’. Nunca me contestó. Justamente fue cuando él estuvo delicado de salud”.

La actriz Ivonne Montero aseguró que buscó al actor Rafael Amaya porque lo soñó, esto coincidió con el tiempo en que él estuvo delicado. / Archivo TVNotas.

Además, aseguró que pudo predecir la muerte de Elena Larrea, influencer y activista conocida por su trabajo en ‘Cuacolandia’. “Tuve la premonición de la muerte. La vi en una foto y percibí que iba a morir”.

La activista Elena Larrea murió por una trombosis en 2024. / Archivo TVNotas.

No te pierdas: Ivonne Montero pidió a Fabio Melanitto, su exesposo fallecido, por la salud de su hija

¿La hija de Ivonne Montero heredó su don para percibir presencias paranormales?

Le preguntamos si su hija tiene el mismo don y respondió: “Ella ha percibido algunas cosas en la casa, pero a su papá no lo ha visto. Yo muchas veces lo siento cerca. Se ha manifestado”.

En otro tema, nos compartió que su hija no tiene la inquietud de tener una figura paterna e incluso muestra una actitud indiferente, pero que no le ocultará nada de su padre, quien en un inicio rechazó verla: “No me ha cuestionado nada respecto a la presencia que hubo de su papá (Fabio Melanitto) en nuestra vida. Yo creo que en algún momento va a suceder. Cuando ella esté lista también tomaré la decisión de hablarlo con las palabras más claras, legítimas, sensatas y transparentes, sin juzgar”.

Ivonne Montero / Redes sociales

Sigue leyendo: Ivonne Montero enciende debate: ¿Deben las mujeres trans competir en certámenes de belleza?

¿Ivonne Montero podría darse una nueva oportunidad en el amor?

La actriz no se cierra a la posibilidad del amor, aunque asegura que sería una relación con condiciones claras: “No le he presentado a nadie a mi hija desde hace muchos años. De pronto empecé a conocer a alguien, pero se vuelve tan complicado”.

“A lo mejor me equivoco y sí debería considerar tener a alguien a mi lado que me acompañe. Cumplo 51 años este mes. Ya estoy en el proceso de completar la menopausia, y la idea de adopción y todo eso ya es complicado”.

Reiteró que su hija está protegida económicamente en caso de que faltara: “Tengo mi testamento. Todo está dirigido para ella. Tengo a la persona que sería la encargada de que esto sucediera, de que todo esté en orden. He hecho inversiones para su futuro con lo de LCDLF, que es dinero de ella, para los procedimientos que vayan a ser necesarios, por lo que tiene. No lo he tocado. Todo lo de mi spa, mis cosas y pagar mi casa, eso lo hago con mi trabajo, nada más”, finalizó.

Ivonne Montero / Facebook: Ivonne Montero

Podría interesarte: Ivonne Montero les pone un alto a los haters: “¿Qué j0didos te importa?”

Generó debate en redes sociales con sus revelaciones paranormales

Hace unas semanas, la actriz narró que una entidad intentó abusar de ella: “Empecé con sueños muy extraños. El diablo que me decía: ‘Voy por ti y te voy a encontrar’. Me empezaron a tocar, me abrazaban”. “En una ocasión estaba yo dormida, yo llego a dormir alguna que otra vez desnuda, y estaba con ese ser encima de mí. Se subió a la cama con fuerza. Me desperté y era una sombra arriba de mí forcejeando, feo”.

También contó que su expareja, el cantante Fabio Melanitto (†) habría intentado comunicarse con ella a través de un mensaje de voz. “Le mando el mensaje (a un hombre con quien comenzaba una relación) y cuando lo pongo para escucharlo, mi mensaje se corta y entra la voz de Fabio. Me dice: ‘Sí, mami’”.

Estas percepciones no son nuevas. Aseguró que desde que era niña veía a sus muñecas moverse y figuras que nadie más podía percibir, pero nunca lo comentó hasta que creció. Sus papás no le creyeron.

“Unas 4 o 5 veces he logrado desprender mi alma del cuerpo. En una ocasión floté y crucé la puerta de mi cuarto. De pronto, sí llegué a pensar que eran visiones mías, pero la verdad es que no. Es algo que tengo la capacidad de ver. Nunca he buscado una ayuda como para canalizarlo o para trabajarlo más”, contó.