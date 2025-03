Ivonne Montero dice que un fantasma abusó de ella y Fabio Melanitto trató de comunicarse desde el más allá

La actriz mexicana Ivonne Montero ha causado revuelo tras revelar que vivió una aterradora experiencia paranormal. Según su testimonio, asegura haber sido abusada por un fantasma mientras dormía, además de haber recibido señales de su expareja, el fallecido Fabio Melanitto, desde el más allá.

Ivonne Montero relata su escalofriante experiencia íntima con un fantasma

Ante las cámaras, Ivonne Montero explicó que todo comenzó con una serie de sueños extraños y perturbadores en los que veía al diablo amenazándola. Sin embargo, el verdadero horror llegó cuando empezó a sentir que la tocaban mientras dormía.

“Empecé con sueños raros, con el diablo que me decía: ‘Vengo por ti y te voy a encontrar’. Después de eso, empecé a escuchar voces y me empezaron a tocar cuando estaba dormida”, relató la actriz.

Según Ivonne, en una ocasión, mientras dormía sin ropa, sintió una presencia extraña encima de ella. Despertó aterrada al ver una sombra que, según su percepción, intentaba someterla.

“En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza y me desperté. Era una sombra que estaba encima de mí, rezongando, feo. La verdad es que todavía me pasan cosas, pero ya no tan seguido ni tan agresivas”, agregó.

Las experiencias paranormales de Ivonne Montero: Fabio Melanitto intentó contactarse con ella

La experiencia con la supuesta entidad paranormal no ha sido el único evento sobrenatural que la actriz asegura haber vivido. Ivonne Montero mencionó que ha escuchado voces de niños y ha visto siluetas en su casa, lo que refuerza su creencia en lo paranormal.

“He escuchado voces de niños. He visto a niños en mi casa. Mi hija, en algún momento, vio a un hombre subiendo las escaleras”, expresó.

Además, reveló que el fallecido Fabio Melanitto, el padre de su hija, quien fue asesinado en 2018, supuestamente intentó comunicarse con ella desde el más allá.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto tuvieron una hija / Facebook: Ivonne Montero

“Yo estaba teniendo una conversación con una persona con la que estaba saliendo. Fabio había fallecido recientemente y yo le estaba dejando un mensaje. Cuando estaba escuchándolo, mi mensaje se corta y se escucha la voz de Fabio como si él estuviera respondiendo. Me dijo: ‘Mami, sí es él’”, relató Ivonne, asegurando que la voz coincidía con la de su exesposo.

Ivonne Montero: ¿Fantasmas o sugestión?

Las confesiones de Ivonne Montero han generado una gran controversia en redes sociales, donde algunos usuarios han mostrado escepticismo y le recomiendan ir a terapia, mientras que otros creen que sus experiencias podrían estar relacionadas con fenómenos paranormales reales.

La actriz mencionó que estos eventos han disminuido con el tiempo, aunque aún siente presencias y escucha ruidos inexplicables en su casa.

