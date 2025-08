Querida actriz mexicana saltó de un piso 17 para evitar abuso y nadie lo supo hasta ahora

Anabel Ferreira vivió una de esas historias que duelen, que incomodan… y que, por mucho tiempo, se quedan atrapadas en el silencio. La actriz mexicana que durante años guardó un episodio que cambió su vida para siempre. No lo dijo en programas de televisión ni lo incluyó en entrevistas anteriores. Fue apenas ahora, décadas después que se atrevió a contar que una noche, en un departamento del piso 17, saltó de un balcón a otro para evitar ser abusada.

Anabel Ferreira / Redes sociales

¿Qué ocurrió la noche en que Anabel Ferreira saltó del piso 17?

Todo comenzó con una cita aparentemente común. Anabel Ferreira aceptó salir con un hombre que conocía, y que la invitó a su departamento en Acapulco. Ella fue clara desde el inicio: no quería mantener relaciones sexuales. Sin embargo, él insistió. Y aunque no había señales inmediatas de peligro, pronto todo se tornó oscuro.

Anabel Ferreira “A mí no me cayó el veinte de que este cuate me iba a violar. Le dije que sí a ir a su depa, pero también le dije que no quería sexo. Fue insistente. Quizá dijo: ‘Aquí la convenzo, le alboroto la hormona y cede’. Sí se alborota, pero una sabe hasta dónde quiere llegar”

La situación se tornó insostenible. Las palabras no bastaban. La tensión creció. La violencia se hizo presente. Y ante el riesgo inminente, Anabel tomó una decisión que parecía sacada de una película: saltó al balcón del departamento vecino en el piso 17, con el único objetivo de escapar.

¿Por qué Anabel Ferreira guardó silencio tantos años sobre el terror de sufrir un abuso?

Uno de los puntos más estremecedores de su relato es cómo la culpa la mantuvo en silencio. Durante años, Anabel Ferreira no habló con nadie sobre lo que vivió esa noche. No por miedo a su agresor, sino por algo más profundo: el sentimiento de que “ella se lo había buscado”.

No fue hasta que comenzó a circular el movimiento Me Too, movimiento que visibilizó miles de casos de violencia en el mundo del entretenimiento, que Ferreira entendió que ella no tenía la culpa de nada.

“Lo interesante fue que hasta que pasó lo del Me Too yo no le conté a nadie, porque en el fondo sentía que era mi culpa por haber aceptado ir” Anabel Ferreira

¿Quién ayudó a Anabel Ferreira la noche que se saltó de un piso 17?

Después de lograr el salto entre balcones, una maniobra que pudo costarle la vida, Anabel Ferreira gritó con todas sus fuerzas. Su voz, según cuenta, se quebró de tanto pedir ayuda. Y aunque parecía que nadie la escuchaba, finalmente los vecinos acudieron en su auxilio.

“Grité hasta quedarme afónica. Los de al lado me ayudaron, le hablé a la policía”, reveló en la entrevista.

El agresor, según relató Ferreira, desapareció poco después. Supo por otras personas que se había mudado a otra ciudad, pero nunca volvió a tener contacto con él. Sin embargo, la herida emocional no sanó con su partida. El peso del trauma la acompañó durante años.

¿Quién es Anabel Ferreira?

Anabel Ferreira Batiz es una actriz y comediante mexicana nacida el 26 de septiembre de 1964 en la Ciudad de México. Su nombre se volvió sinónimo de comedia en la televisión nacional gracias a su icónico programa ¡Anabel!, transmitido por Televisa entre 1988 y 1996. Este show de sketches, producido por Enrique Segoviano, fue un fenómeno de audiencia y le valió múltiples premios como Mejor Actriz de Comedia durante seis años consecutivos.

Antes de alcanzar la fama, Anabel Ferreira participó en programas como ¡Cachún Cachún Ra Ra! y telenovelas como Principessa y Cuando los hijos se van. Su versatilidad la llevó también al cine, el teatro y, más recientemente, a realities como MasterChef Celebrity México 2025, donde volvió a conectar con el público. A pesar de su éxito, su carrera se vio interrumpida por una enfermedad neurológica que afectó su capacidad para gesticular, lo que la obligó a alejarse de los reflectores por un tiempo.

¿Qué es el movimiento Me Too y por qué fue clave para Anabel Ferreira?

El movimiento Me Too nació en 2006 en Estados Unidos, impulsado por la activista Tarana Burke, pero fue en 2017 cuando explotó a nivel mundial tras las denuncias contra el productor Harvey Weinstein. La actriz Alyssa Milano popularizó el hashtag #MeToo en redes sociales, alentando a mujeres de todo el mundo a compartir sus experiencias de acoso y abuso sexual. En cuestión de horas, millones de testimonios salieron a la luz, generando un cambio profundo en la conversación pública sobre el consentimiento, el poder y la violencia de género.

En México, el #MeToo llegó con fuerza en marzo de 2019. A través de Twitter, miles de mujeres comenzaron a denunciar casos de acoso en sectores como el literario, el periodismo y la música. Hashtags como #MeTooEscritoresMexicanos se volvieron virales, y en solo dos semanas se registraron más de 400 mil tuits relacionados. Este despertar colectivo permitió que muchas mujeres, como Anabel Ferreira, encontraran el valor para romper el silencio y contar historias que habían guardado por años.