La vez que Connie Francis fue abusada brutalmente en su habitación de hotel… ¡y nadie la ayudó!

La icónica cantante de los años 60, Connie Francis, vivió un inesperado renacer musical gracias a TikTok, donde su dulce y nostálgica canción “Pretty Little Baby” se volvió viral. A solo pocos meses de ese fenómeno global, su publicista confirmó su muerte a los 87 años, cerrando una vida llena de éxitos... y tragedias que la marcaron profundamente.

En Chile, su éxito ‘Stupid cupid’ fue incluso el tema central de la popular teleserie ‘Estúpido Cupido’, dejando huella en distintas generaciones. Sin embargo, no todo fue glamour ni fama para la estrella pop. Uno de los episodios más desgarradores que vivió la cantante fue una brutal abuso que cambió su vida para siempre.

¿Qué le pasó a Connie Francis?

La madrugada del 8 de noviembre de 1974, tras presentarse en Nueva York, Connie Francis fue violada y atacada salvajemente en la habitación de un motel Howard Johnson, donde se hospedaba. Un hombre armado con cuchillo ingresó mientras dormía, la atacó durante dos horas, la ató de manos, la cubrió con un colchón y huyó con sus joyas. De acuerdo con lo dicho por la cantante, nadie escuchó, nadie ayudó y el agresor nunca fue capturado.

Todo ocurrió en Long Island, Nueva York, en un hotel donde la artista esperaba descansar tras su concierto. Era una madrugada helada y silenciosa. Francis estaba completamente sola cuando el desconocido irrumpió. El lugar no contaba con seguridad adecuada, lo que más tarde le costaría a la cadena una demanda por negligencia.

La cantante ganó el juicio y recibió cerca de 1.5 millones de dólares como compensación. Pero, como ella misma lo expresó: “Ese ataque me quitó siete años de mi vida”.

¿Qué dijo Connie Francis sobre su abuso?

Durante años, guardó silencio, incapaz incluso de pronunciar la palabra “violaci..”. No dio entrevistas, no cantó, desapareció del ojo público.

“Fue la experiencia más espantosa que cualquier mujer podría atravesar. Mi vida pendió de un hilo durante dos horas…”, declaró años después.

“Perdí siete años de mi vida. No canté, no hablé, no salí. Vivía encerrada. Tuve que recuperarme sola”, confesó a Fox News. Además, admitió que aún décadas después, no podía quedarse sola en una habitación de hotel.

¿Quién violó a Connie Francis?

Aunque dio una descripción del atacante —un joven de 19 años con maquillaje y actitud violenta—, la policía nunca logró capturarlo. Hubo sospechosos detenidos, pero el verdadero agresor jamás enfrentó la justicia. Ese vacío judicial fue lo que impulsó a Connie a convertirse en activista por los derechos de las víctimas, trabajando incluso con el presidente Ronald Reagan en leyes de protección.

Aunque atraparon sospechosos, Connie reveló que ninguno fue el atacante, tristemente jamás dieron con él, pero desde ese momento se reforzó la seguridad en varios hoteles.

¿Quién fue Connie Francis, intérprete de “Pretty little baby”?

Nacida como Concetta Rosa Maria Franconero, fue la primera mujer en tener un número uno en el Billboard Hot 100. Alcanzó fama internacional con hits como “My Heart Has a Mind of Its Own” y “Who’s Sorry Now”. Vendió más de 40 millones de discos solo en Estados Unidos y fue ídolo de generaciones.

Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia —desde la agresión sexual hasta el asesinato de su hermano—, nunca dejó de luchar. Su última victoria: regresar a los charts mundiales en 2025, gracias a TikTok cuando “Pretty little baby” se volvió viral.

Su último mensaje en mayo de 2025 en su cuenta de Facebook fue: “Quiero agradecer a TikTok y a sus usuarios por la maravillosa y tan inesperada recepción de mi grabación de 1962, ‘Pretty Little Baby’… ¡Fue emocionante para mí!”

Connie Francis murió en julio de 2025, a los 87 años, pero su voz y su historia vivirán para siempre.

