Integrante de Playa Limbo denuncia haber sido víctima de abuso: “No lo había entendido”

Recientemente, Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo, sorprendió a todos al confesar que había sido víctima de abuso cuando aún era menor de edad. Esta relevación la hizo durante una entrevista para ‘Venga la alegría’, cuando se le cuestionó sobre la polémica que actualmente atraviesa Alejandro Sanz, quien está siendo señalado de haber hecho grooming a una fan y haber jugado con sus sentimientos.

Y es que, en su momento, a Reyes se le relacionó sentimentalmente con el cantante de origen español, cuando ambos participaron en el reality ‘La voz’; él como coach y ella como aspirante.

En aquel entonces, Sanz la seleccionó para que se uniera a su equipo. Debido a que el artista era muy amable con ella en pantalla, se llegó a sospechar de un noviazgo entre ellos.

Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo / Redes sociales

¿Qué dijo Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo, sobre la polémica de Alejandro Sanz?

Si bien resaltó que no puede hablar por los demás, Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo, sostuvo que, al menos con ella, Alejandro Sanz siempre se mostró caballeroso y muy educado.

“En mi experiencia personal, siempre hubo respeto. Era mi coach. Empezaron con el chisme (de un romance entre los dos), pero nunca cruzó un tipo de línea. Si a mí me toca hablar, yo tengo esa experiencia”, dijo.

Aunque su experiencia con el cantante fue buena, señaló que no se puede desacreditar a las “víctimas” y, pese a que espera que todo sea mentira, tampoco echa por tierra las declaraciones de la fan, Ivet Playa, la joven que señaló a Sanz de hacerle grooming y jugar con su amor.

“Antes había muchas cosas que se podían normalizar, ahora es como de: ‘Está mal. Esto no se debió de hacer’. Lo admiro, lo respeto, lo quiero mucho. Ojalá que no sea verdad y, si sí es verdad, le mando todo el amor a la víctima, espero que no (sea verdad)”, indicó.

Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo / Redes sociales

Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo, confiesa haber sido víctima de abuso

Durante la conversación, Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo, mencionó que ha participado en campañas en contra del abuso debido a que pasó por una experiencia similar cuando tenía 17 años.

Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo “Yo, en algún momento, hice una campaña en contra de la violencia porque yo también fui víctima de abuso cuando era muy chica, a los 17 años. No había entendido realmente como había sido la situación hasta que pasaron los años”

Pese a que ya han pasado muchos años desde lo ocurrido, Reyes mencionó que aún no se siente lista para ejercer algún tipo de acción legal o de hablar públicamente del hecho.

“No ha habido justicia porque es algo que yo no he querido todavía llevarlo a ese lugar. Sí lo he podido platicar”, concluyó.

¿Quién es Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo?

Ada Jaasiel Reyes Ávila, más conocida como Jass Reyes, nació el 2 de julio de 1990, en Chihuahua, México. Saltó a la fama en 2011, cuando participó en ‘La voz’, formando parte del equipo de Alejandro Sanz.

En 2017, se unió como vocalista a Playa Limbo, sustituyendo a María León. Con la agrupación, lanzó éxitos como ‘Mi perdición’. En ese mismo año, ganó la Gaviota de Plata en Festival de Viña del Mar 2017 por ‘Cielo en llamas’.

También sacó su EP en 2024, llamado ‘Kototama’ y tiene canciones en solitario como ‘Ellos sí saben’ y ‘Año nuevo’.

