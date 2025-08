Yuridia y su esposo, Matías, estuvieron al borde del divorcio por una poderosa razón: “Hay que divorciarnos”

Yuridia y su esposo, Matías Aranda, se han convertido en uno de los matrimonios más queridos del medio el espectáculo. No obstante, su relación no ha sido fácil y en una reciente transmisión en vivo ella dio un mensaje que dejó paralizado a más de uno: “Le dije: ‘Hay que divorciarnos’”. Yuridia, intérprete de ‘Sin llorar’ y que recientemente tuvo a su tercer hijo, contó que por una poderosa razón ¿se divorcia de Matías? Te contamos lo que dijo.

¿Yuridia y su esposo, Matías Aranda, se divorcian?

¡Afortunadamente, no! En la emisión en vivo, Yuridia narró que, durante mucho tiempo, tuvo problemas para embarazarse de su esposo, Matías Aranda. Debido a ello, ambos comenzaron a pensar que podría haber un problema médico de por medio.

“Hoy por hoy tendríamos un hijo de 11 años, si hubieramos podido (concebir desde el principio) o varios hijos. No podíamos. Estuvimos un chi… de tiempo intentando y no podíamos”, resaltó.

Tanto ella como su esposo se culpaban de la situación, por lo que, en un momento de aparente hartazgo, la cantante decidió pedirle el divorcio.

“O que yo estaba fallada. Le dije: ‘Neta, hay que divorciarnos, porque no te voy a poder dar hijos’. Yo le decía: ´Tú tienes que estar con alguien que te pueda dar hijos’” Yuridia

A palabras de Yuridia, exparticipante de ‘La academia’, fue solo cuando dejó de pensar en la maternidad que pudo cumplir su sueño de procrear y dejó de lado la idea de separarse.

“Cuando yo solté la idea de ser la mamá de todo mundo, me embaracé y ya estábamos (casi) divorciados. Pasaron muchas cosas”, resaltó

Así fue cómo Yuridia se enteró que estaba embarazada de sus segundo hijo

La cantante Yuridia también narró a detalle cómo fue que se enteró de su segundo embarazo. Aseguró que, previo a enterarse, había tenido pesadillas bastante perturbadoras, las cuales la hicieron pensar que “la muerte” venía por ella.

Ante esto, su esposo le sugirió que se hiciera una prueba de embarazo, algo que, aunque en su momento creyó una tontería, pero al final se convirtió en una de las mejores noticias de su vida.

“Me empiezan a dar pesadillas terróríficas. No sé por qué el Mati me hizo que me hiciera una prueba de embarazo. Yo juraba que la muerte venía por mí. El Mati me echaba agua en la cara. El Mati me dijo: Hazte una prueba’. Me levanté así toda mal. Me fui a dormir y, al despertar, el Mati de ‘estás embarazada’”, indico.

¿Cómo fue la historia de amor entre Yuridia y su esposo, Matías Aranda?

La historia de amor entre Yuridia y su esposo, Matías Aranda, comenzó en 2009. Se conocieron en el reality ‘La academia’ y, tiempo después iniciaron una relación. Al principio, los exacadémicos mantuvieron su relación en privado, pero, poco a poco, se les vio juntos en eventos y compartían fotos en redes sociales, lo que confirmó su romance.

Con el tiempo, Aranda se convirtió en el mánager y productor de Yuridia, lo que fortaleció aún más su vínculo personal y profesional. Se casaron en 2019. La noticia se dio a conocer poco después, cuando comenzaron a referirse el uno al otro cómo esposos.

Años después, anunciaron la llegada de su primer hijo en conjunto. Recordemos que la cantante ya tuvo un hijo de una relación anterior.

En febrero de este año, Yuridia reveló que estaba esperando la llegada de su segundo hijo con Aranda. La famosa dio a luz a finales de junio. A través de redes sociales, compartió una enternecedora foto de sus hijos: “Mucho amor aquí”, manifestó.

Hace algunos años, Matías admitió haber vivido una crisis matrimonial con Yuridia. Sin embargo, dejó claro que estaban trabajando para solucionarlo: “Estamos muy bien, vamos a cumplir tres años de casados y mucho tiempo juntos (…) Todos hemos tenido crisis. Sobre todo (hay que) hablarlo, es normal en todas las parejas. Llevamos mucho tiempo juntos”, punfualizó.

