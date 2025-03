Yuridia revela que su padre está delicado de salud; tuvo un derrame cerebral

Luego de que Yuridia anunciara su nuevo embarazo junto a Matías Aranda, la cantante compartió el difícil momento que atravesaría su familia debido al delicado estado de salud de su padre, el cantautor Genaro Gaxiola.

Yuridia encendió las alarmas en redes sociales, tras compartir con sus seguidores que su padre sufrió un ‘ACV’ (Accidente cerebrovascular). Lo cual la tendría verdaderamente conmocionada.

Yuridia habla del estado de salud de su papá / IG: @yuritaflowers / @genarogaxiolacantautor

¿Qué le pasó al papá de Yuridia, Genaro Gaxiola?

A través de un en vivo con sus seguidores, Yuridia reveló que, hace unos días, recibió la lamentable noticia del derrame cerebral que sufrió su papá. Sin embargo, no había podido ir a verlo por estar al pendiente de su embarazo.

“Con la noticia de que mi papá tuvo un ACV. He estado estos días aquí, porque tengo que ir al doctor. No he podido ir a visitarlo a Tepoz porque tengo que ir a ver cómo va mi bebé. Esas son las noticias que me recibieron en México, al llegar”, dijo Yuridia.

Por esta razón, buscaría modificar sus planes personales y laborales, solo para estar junto a él en estos difíciles momentos.

¿Cuál es el estado de salud de Genaro Gaxiola, papá de Yuridia?

Eso no es todo, la artista también alarmó a sus fans al compartir detalles del actual estado de salud de su padre, tras sufrir un derrame cerebral.

La intérprete de ‘Sin llorar’ dijo que Genaro, su progenitor, está delicado, dado que presenta dificultad para hablar y moverse. Compartió que esta afección requiere un supervisión médica constante, así como un proceso de rehabilitación.

“Mi papá no puede ahorita hablar bien y creo que no puede caminar. Tiene que tomar terapias para volver a caminar” Yuridia

Un tanto seria, Yuridia apuntó que se puso a reflexionar sobre la situación y se dio cuenta de que su papá no podrá acompañarla en su próxima presentación en la Plaza de Toros ‘La México’ el sábado 5 de abril.

“He estado prácticamente acostada, viendo el techo, contemplando la vida y pensando en que, probablemente, no va a poder ir a la Plaza de toros porque lo primordial es su salud... Se siente raro, le pediría a Dios que le de salud a mi papá”, concluyó.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. La mayoría le enviaron mucha fuerza a Genaro Gaxiola, así como a Yuridia, para poder salir victoriosos de esta lamentable situación.

Así lo dijo Yuridia:

¿Quién es Genaro Gaxiola?

Genaro Gaxiola es un cantautor mexicano y papá de Yuridia conocido por su estilo que fusiona música tradicional mexicana con toques contemporáneos. Ha lanzado varios sencillos, entre ellos:

‘Maldita mi suerte’,

‘Prohibido Rajarse’

‘Simple Amor’,

Además, colaboró con la artista Olimpia Flores en el sencillo ‘Tal para Cual’ lanzado en marzo de 2024.

Gaxiola mantiene una presencia activa en plataformas digitales. Su canal de YouTube, ‘GENARO GAXIOLA CANTAUTOR’, presenta interpretaciones de sus composiciones y versiones de otros artistas.

Al momento, el papá de Yuridia no ha compartido detalles de su salud en sus redes sociales.