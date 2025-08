¿Jorge Falcón está delicado de salud? Revelan desalentador diagnostico; el comediante rompe el silencio

El comediante Jorge Falcón, mayormente conocido como Jojojorge Falcón, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que trascendió que enfrentaría problemas en su salud, se dijo que recibió un diagnóstico totalmente desalentador. Sin embargo, el comediante rompió el silencio y dio a conocer si estos rumores son ciertos.

Jorge Falcón preocupó a todos sus seguidores con la reciente información que se filtró con respecto a su estado de salud. Ahora, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante brindó todos los detalles sobre esta polémica situación.

Jorge Falcón preocupó a sus seguidores por su estado de salud. / IG: @jojojorgefalconoficial

¿Qué dijo Jorge Falcón sobre los rumores de su estado de salud?

Según comentaron los conductores de ‘Sale el sol’, en los últimos días surgieron reportes de que Jorge Falcón habría recibido un diagnóstico desalentador. Supuestamente, habría tenido problemas de movilidad derivados de un problema en la columna. Por esta razón, tuvieron la oportunidad de buscar al comediante para cuestionarle si es verdad que está delicado de salud.

En plena entrevista en ’Sale el sol’, Jorge Falcón desmintió todas las especulaciones en torno a su estado de salud. Aseguró que “esta completamente bien”.

“Que tenía un problema grave de columna, que no podía ni caminar, hazme el favor. Estoy completo, me alimento bien, como bien”, dijo el comediante.

Jorge Falcón asegura que está bien de salud. / IG: @jojojorgefalconoficial

Asimismo, Falcón negó haber sufrido una caída que comprometiera su capacidad para moverse y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud.

“No, nada (no me he caído). Desmiento la información”, agregó.

Lo anterior dejó más tranquilos a sus seguidores, quienes habrían estado preocupados por la difícil situación que enfrentaría el comediante. Incluso, consideraron que podría estar muy cerca del retiro de los escenarios.

Así lo dijo Jorge Falcón:

¿Jorge Falcón firmó su voluntad anticipada ante rumores de su estado de salud?

Cabe recordar que, en entrevista con Yordi Rosado, Jorge Falcon reveló que buscaría tener una muerte digna. Por esta razón, tomó la decisión de firmar el documento de su voluntad anticipada.

“Hace 30 años tengo todo en orden, servicios funerarios, lugar, mi testamento... No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al dolor de morir de una enfermedad fea… Por eso tengo firmada una cosa que se llama ‘voluntad anticipada’ de que, por favor, me dejen morir, bien morir”, dijo Jorge.

Asimismo, Jorge Falcon también tocó el tema de su retiro. Aunque no habló directamente de esta decisión, sí dejó claro que adora a su público, pero, en algún momento, tendrá que decirle adiós a los escenarios.