Jorge Falcón confiesa su batalla contra el alcohol por 40 años : “Fui muy amigo del vidrio”

Detrás de las carcajadas que ha provocado en millones de mexicanos, Jorge Falcón ha llevado una batalla interna que pocos conocían. El reconocido comediante, quien ha iluminado los escenarios con su humor durante décadas, reveló en una reciente entrevista un aspecto más íntimo de su vida: su lucha contra el alcoholismo.

Durante más de cuatro décadas, el humorista navegó entre los reflectores y las sombras de una adicción que marcó profundamente su existencia. Ahora cuenta su experiencia en una confesión sincera.

En una plática con la periodista Matilde Obregón el comediante relató que durante su juventud y el auge de su carrera, el consumo de alcohol era una constante, incluso su médico lo hacía evidente en sus visitas.

A pesar de su consumo excesivo, Falcón asegura que nunca llegó a perder el control. “Me echaba mis copas, pero nunca me caí de borracho”, mencionó, subrayando que en esa época se sentía invencible. Sin embargo, con el tiempo, las consecuencias comenzaron a manifestarse, llevando al artista a reflexionar sobre su estilo de vida.

El momento de cambio llegó de manera inesperada. Tras una comida con carnitas y varias copas, Falcón despertó al día siguiente sintiéndose extremadamente mal. “Pensé que estaba bien hasta que un día comí carnitas y eché la copa. Al otro día me levanté como perro recién bañado”, recordó con humor.

Este episodio fue el catalizador para que el comediante adoptara cambios significativos en su vida. Uno de ellos fue el ejercicio, particularmente caminar, que se convirtió en una herramienta fundamental para superar su adicción. “Es importante tener cada espacio de tu vida que sea envidiable”, reflexionó.

Así lo dijo el comediante:

Jorge Falcón ha aclarado que no planea retirarse por completo de los escenarios. Si bien es cierto que ha reducido su carga de trabajo y ha dejado de presentarse en ciertos tipos de eventos, como palenques y jaripeos, esto se debe más a una decisión personal de priorizar su comodidad y su vida familiar que a una intención de abandonar su carrera artística.

Jorge Falcón

“Creo que sea malinterpretado. Una cosa es que les diga ‘señores, empiezo a bajarme de los escenarios’ porque ya no hago palenques, no hago jaripeos. Lugares que me cuestan mucho trabajo, casi ya no hago centros nocturnos; la gente ya con alcohol, ahora comprendo, a veces la gente es muy insolente, no todos, hay mucha gente educada”