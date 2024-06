Brincos dieras lo “ve en los números”, pero para Jorge Falcón es un “payasito con cortas habilidades”

Hace unos días, Jorge Falcón dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de que externó su contundente opinión en cuanto a la comedia de Brincos dieras.

A través del programa de Gustavo Adolfo Infante, ‘El minuto que cambió mi destino’, Jorge despotricó en contra del humor de Roberto Carlo, el cual se enfoca en ser irreverente y hacer rutinas de doble sentido.

“Si a eso le llaman comicidad… Más bien, se me hace un payasito que entretiene con sus cortas habilidades... No hay mucho, el clásico que sube y pide un aplauso para las mujeres, un grito... No se me hace una habilidad. No es un arte. Es burlarse de la gente. Hablarle con cosas fuertes”. Jorge Falcón

Brincos dieras responde a Jorge Falcón

La situación generó revuelo en redes sociales, dado que hubo quienes defendieron el humor del payaso, así como otros congeniaron con la opinión de Falcón.

Luego de esto, Brincos dieras fue cuestionado sobre su opinión respecto a lo que dijo Jorge de su comedia.

Mediante los micrófonos de Televisa, el comediante externó su postura, sin tapujos. Dejó claro que respeta mucho la opinión de Jorge. Sin embargo, remarcó que su talento arriba del escenario habla por sí solo.

“Es respetable la opinión de cada quién. Yo lo veo en los números. Lo veo en seguidores. Creo que estoy haciendo las cosas bien... Soy como el bélico de la comedia. Así empezó Natanael y ahora la gente los quiere y los ama”. Brincos dieras

Eso no es todo, Roberto Carlo invitó a toda la audiencia a acudir a uno de sus shows, ya que consideró que es una experiencia completa. No obstante, reiteró que en la comedia “para todos sale el sol”.

“Es un máster en el escenario. No me fui por los chistes. Mi comedia es muy irreverente y para todos sale el sol. Hay gente que nunca se ha dado el tiempo de verme y no sabe cómo empiezo mi espectáculo; hacemos comedia para la gente. Fueron tres horas”, concluyó.

Al momento, Jorge Falcón no se ha pronunciado respecto a la postura de Brincos dieras.

Así lo dijo Brincos Dieras: