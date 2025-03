Brincos Dieras sufre grave complicación médica tras una liposucción: “Es pura sangre”

Roberto Carlos Espinoza, más conocido en el mundo de la comedia como el payaso ‘Brincos Dieras’, alarmó a todos sus fanáticos al revelar que estaba sufriendo complicaciones de salud, a raíz de una liposucción a la que se sometió hace poco.

Si bien este tipo de cirugías son relativamente comunes en la industria del espectáculo, en ocasiones se ha sabido de famosos que tienen consecuencias negativas. A estos casos se suma el testimonio otorgado por el regiomontano ha dado mucho de qué hablar.

Cabe destacar que su declaración se da días después de que le pidiera matrimonio a su novia, Alejandra Villegas, con quien lleva 25 años de relación.

¿Qué le pasó a ‘Brincos Dieras’ por la lipo?

Durante una conversación en el canal de YouTube de Latin Lover, ‘Brincos Dieras’ contó que se había sometido a una liposucción en diciembre del 2024, pues, según sus propias palabras, “es comelón” y no le gusta el ejercicio.

Si bien la cirugía fue exitosa, el artista reconoció que no se cuidó lo suficiente, lo que provocó un “seroma”, es decir, una acumulación de líquido, en el estómago.

“Me quité la panza. Me hice una lipo ahora en diciembre, pero me fue mal porque no me cuidé. Se me hizo un seroma”, expresó, mientras le mostraba su afección al presentador.

Debido a esto, el cómico ha tenido que ir al médico constantemente para que traten su condición, un proceso que describió como “doloroso”, pues deben sacarle el líquido constantemente con jeringas.

Brincos Dieras “Me siguen sacando un líquido con sangre. Me han sacado, desde que me hice la lipo, unas 40 jeringas; cada semana me sacan 4 o 5, pero como me traquetearon mucho, no pega. Ahorita traigo una bolita aquí (en el estómago) y es pura sangre”

¿’Brincos Dieras’ se arrepiente de haberse sometido a su liposucción?

A pesar de la complicación, ‘Brincos Dieras’ se dijo muy satisfecho con la operación, pues antes lucía “muy gordo” y ahora “ya se nota la diferencia”.

Tras escuchar el testimonio, Latin Lover le recomendó que tratara de hacer más ejercicio. Incluso, le mencionó cómo puede aprovechar sus constantes viajes de trabajo para mejorar su salud: “Es viaje, avión, comidita, hotelito. Compadre, en todos los hoteles hay un gimnasio, una caminadora, una bicicleta”, indicó.

Si bien el humorista resaltó que, a diferencia de él, no estaba acostumbrado al ejercicio, declaró que ahora está muy motivo y dispuesto a cuidarse más.

“Es que tú toda la vida has hecho ejercicio. Sí, me quiero motivar. De hecho, hasta me pasé grasa para las na…, pero se me fue. Fue un desmadre, quedé peor, pero ya me estoy aplicando”, concluyó.

¿Qué es un seroma, complicación que sufrió ‘Brincos Dieras’ por la lipo?

De acuerdo con sitios médicos como Medline, un seroma es una acumulación excesiva de suero (líquido) en el tejido subcutáneo. Esta complicación puede aparecer tras una operación.

Suele presentarse como un bulto o masa y puede aumentar el volumen de la zona operada. Si bien tienden a desaparecer por sí solo, en ocasiones, tal como en el caso de ‘Brincos Dieras’, es necesario que un médico lo drene.

Aunque no suelen ser peligrosos, pueden afectar negativamente los resultados de una cirugía.

