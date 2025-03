Brincos Dieras sella 25 años de amor con propuesta de matrimonio a su novia ¡hasta lloro!

Brincos Dieras, el famoso comediante conocido por su estilo irreverente, ha dado un paso importante en su vida personal. En plena gira de celebración por sus 30 años de carrera, el humorista pidió matrimonio a su novia Alejandra Villegas tras 25 años de relación.

El emotivo momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Cabe recordar que el gran momento llega después de que su esposa sufriera una agresión durante un concierto en Monterrey y el payaso no tomó represalias contra las agresoras.

Esposa de Brincos Dieras habla de agresión / Redes sociales

¿Cómo propuso matrimonio Brincos Dieras a su novia? ¡Llevan 25 años!

Roberto Carlos Oliva, nombre real de Brincos Dieras, ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, pero esta ocasión fue la excepción. En un restaurante de Guadalupe, Nuevo León, reunió a amigos y familiares para que fueran testigos de este especial acontecimiento.

“Siempre he sido, cómo les diré, siento que no he sido muy amoroso con ella, pero ella sabe que la quiero mucho, sabe que la amo”, expresó el comediante en su discurso. Con un mariachi amenizando la velada, Brincos Dieras pidió formalmente la mano de Alejandra, quien no dudó en aceptar con gran emoción.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Brincos Dieras sacó el anillo y preguntó: “Hoy te quiero decir, por fin después de 25 años, que si te quieres casar conmigo de a de veras”.

Alejandra Villegas respondió con un rotundo "¡Claro que sí!”, provocando aplausos y vítores entre los asistentes. El emotivo momento se intensificó cuando un músico comenzó a cantar “Quiero que me mires siempre, quiero amarte siempre”, añadiendo un toque romántico a la ocasión.

Brincos Dieras y Alejandra Villegas ¿Cuándo será la boda?

El video del compromiso finalizó con un “to be continued” y los nombres “Alejandra y Roberto”, dejando abierta la expectativa sobre cómo y cuándo será la esperada boda.

Los seguidores del comediante están ansiosos por conocer más detalles de esta historia de amor que, tras más de dos décadas, finalmente ha dado el siguiente paso.

"¡Felicidades! Que Dios les regale una vida bonita juntitos los dos”,

"¡Felicidades! ¡Mucho amor por siempre!”,

“Felicidades, compadre. Te mereces todo el amor y la felicidad del mundo”,

“Excelente, señor Brincos Dieras. Bendiciones”,

“Llorar por desconocidos conocidos es mi pasión”,

“Me alegra ver a un hombre fuerte. No sé si llamarle machista o si lo fue, pero aceptar, valorar y amar a su esposa, y ver que ella está ahí y sigue ahí porque lo quiere”.

Brincos dieras ya planeaba dar el anillo a Alejandra Villegas

Por otro lado, algunos comentaron que se trataba de su aniversario de bodas por sus 25 años juntos. Sin embargo, Brincos Dieras aclaró en su video que nunca antes había hecho una propuesta como esta.

En su momento, el comediante relató que su romance se dio muy rápido: “Duré dos meses de novios, literal. Es que mis relaciones nunca duraban porque andaba de allá para acá. Con ella fueron dos meses y de: ‘Qué onda, vamos a juntarnos primero y si funciona, vamos viendo sobre la marcha’”, indicó.

Y aseguró que para cuando cumplieran 25 años se casarían ¡y lo cumplió!

“Ya cuando estaban grandecillos dije ‘Vamos a casarnos’, de hecho los voy a invitar al 25 aniversario”, expresó.