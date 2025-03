Brincos Dieras se casa con Ale Villegas tras 25 años de noviazgo; Así fue su lujosa boda en Nuevo León

A principios de marzo, Roberto Carlos Oliva, más conocido en el mundo del entretenimiento como Brincos Dieras, se comprometió con su novia, Alejandra Villegas, tras 25 años de relación. El cómico compartió el hecho en redes sociales.

“Siempre he sido, cómo les diré, siento que no he sido muy amoroso con ella, pero ella sabe que la quiero mucho, sabe que la amo. Hoy te quiero decir, por fin, después de 25 años, que si te quieres casar conmigo de a de veras”, manifestó.

Entre lágrimas, Villegas no dudó en aceptar la propuesta, sellando el romántico momento con un abrazo. En aquel entonces, no dijeron cuando sería la boda, por lo que muchos asumieron que sería en los próximos meses o, incluso, en 2026.

No obstante, la pareja sorprendió a todos al casarse el pasado fin de semana, es decir, casi dos semanas después de anunciar su compromiso.

Brincos Dieras y su esposa / Redes sociales

¿Dónde fue la boda de Brincos Dieras y su esposa, Alejandra Villegas?

En medio del tratamiento al que se está sometiendo para aliviar las secuelas de la liposucción a la que se sometió en diciembre del 2024, el comediante y su ahora esposa dijeron ‘sí, acepto’ en su natal Nuevo León.

Si bien el evento fue privado, varios invitados no dudaron en subir a redes sociales algunos videos del ansiado evento, el cual, aparentemente, se realizó en el salón Las Nubes, ubicado en el municipio de Santiago.

En los clips compartidos, se puede ver al cómico, vestido con un saco blanco, bailar junto a su esposa, quien luce un vestido blanco, aparentemente, sencillo, en el centro de la pista.

¿Quiénes asistieron a la boda de Brincos Dieras y su esposa, Alejandra Villegas?

Entre los famosos que se pudieron captar en la celebración se encuentra Mijares, quien cantó sus éxitos ‘No hace falta’ y ‘El privilegio de amar’. De igual forma, estuvo el grupo ‘La firma’, que también interpretaron algunos temas como ‘Sueña’ y Amigo mío’.

Otras celebridades que no dudaron en ir a festejar el amor de la nueva pareja fueron; Eduin Caz, quien se echó un ‘palomazo’ con ‘La firma’, y Gaby Mendoza.

Si bien los esposos no han hecho declaraciones o compartido fotos de su boda, en los videos se puede ver que fue una celebración sumamente divertida y llena de amor.

¿Cómo se conocieron Brincos Dieras y su esposa Alejandra Villegas?

Algo que destaca al comediante es que no suele hablar sobre su vida personal. No obstante, en 2024, confesó cómo había conocido a su ahora esposa y la forma en que surgió el amor entre ellos.

Durante una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, el humorista contó que el primer encuentro con Alejandra se dio en la fiesta infantil de un sobrino de ella. Tras una larga plática, le pidió su número y la invitó a salir.

Roberto Carlo reconoció que todo se dio muy rápido entre ellos, pues, tras un mes de salir, le pidió que vivieran juntos. Al principio, la familia de ella no estaba muy de acuerdo con la idea. Sin embargo, con el tiempo, lo aceptaron y ahora lo quieren mucho.

