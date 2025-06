Lucero le preguntó a Yuri si tuvo un romance con Mijares, ¿se rompe la amistad? VIDEO

Yuri, Lucero y Mijares son conocidos por tener una de las amistades más duraderas y fuertes del espectáculo. Recientemente les vimos interactuar, cantar y divertirse juntos en ‘Juego de voces 2025', donde compartieron momentos llenos de emotividad y también risas, pues los 3 artistas también son conocidos por llevarse entre ellos con una buena dosis de humor.

La intérprete de ‘Maldita primavera’ y los papás de Lucero Mijares se presentarán próximamente junto a Emmanuel en su show ‘Entre amigos’. Sin embargo, Lucero recuperó recientemente una pregunta que le hizo hace unos meses a Yuri sobre si tuvo algún romance con Mijares en el pasado; ¿peligra la amistad? ¿Qué dijo? ¡Te contamos!

Lucero y Yuri / Redes sociales

¿Yuri tuvo un romance con Mijares?

Hace unos meses, Yuri ofreció una entrevista al programa ‘Hoy’, para hablar sobre el éxito de una de sus presentaciones en la Ciudad de México.

La cantante de ‘Detrás de mi ventana’, que para ese momento ya era parte del programa ‘Juego de voces 2025', tuvo un invitado especial en su show. Hablamos de Manuel Mijares quien sorprendió cuando se subió con ella al escenario para echar “palomaso” junto a Yuri. Al respecto Yuri declaró:

“Cantar con él pues es como cantar con mi hermano de toda la vida, mi amigo de toda la vida, es fantástico. Fue una noche muy especial”.

La amistad con Mijares es tan cercana y fuerte, que Yuri compartió en ese mismo encuentro con ‘Hoy’, que Lucero llegó a creer que ella y su exmarido pudieron haber tenido un romance años atrás:

“Entonces sí el otro día me dijo: ‘Oigan, ¿ustedes de casualidad no anduvieron?'; mana, no, relájate... Echamos mucha broma... Obviamente mi marido ya sabe, lo respeto mucho, me dice: ‘Ya sé que son amigos’”, reveló la cantante entre risas y aseguró que lo único que hay es una gran amistad.

Yuri y Mijares cantando juntos / Captura de pantalla de Youtube: Hoy

¿Lucero cree que Yuri y Mijares tuvieron romance?

Esta vez, fue Lucero quien se pronunció al respecto de la escandalosa pregunta que le hizo a Yuri.

La cantante de ‘Cuantro veces amor’ que recientemente volvió al cine ofreció una entrevista para diferentes medios, entre ellos TVNotas, y justamente recordó la pregunta que le hizo a Yuri hace tiempo:

“Por eso estoy bonita, chicos, porque no estoy aguantando a un señor que me esté regañando todo el día, como regañaba tanto a Yuri en el programa este señor Mijares. Le dije a la Yuri: '¿No fueron novios? Porque cómo lo aguantas'; me dijo ‘no, mana, la única que lo aguantaste fuiste tú’... Broma, juego”, aclaró Lucero con buen humor.

De esta manera, Lucero aprovechó para tirarle a sus amigos, pero dejó claro que todo es broma y no hay ningún conflicto o rastro de posible enemistad con Yuri o Mijares.

¿Lucero se mantiene soltera?

Pese a que los medios y los fanáticos en redes sociales constantemente juguetean con la posibilidad de que Lucero y Mijares retomen su relación, gracias a la gran química que aún mantienen, la mamá de Lucero Mijares asegura que se mantiene soltera y así se siente cómoda.

Cuando un reportero le preguntó si en temas del corazón habría cabida para una relación, la cantante de ‘Ya no’ respondió tajante con una sonrisa: ‘Yo, forever alone'. No sé, trato de no pensar mucho en el futuro. Trato de pensar en mi vida actual. Trato de pensar que todo lo que sucede está perfecto”, confesó Lucero.

No obstante, otro reportero retomó la buena relación que la cantante aún mantiene con su exesposo Mijares y señaló que son un ejemplo de las parejas que terminan y pueden ser buenos amigos; Lucero respondió:

“Justamente, somos buenos amigos, nos respetamos muchísimo fuera de toda broma. La verdad es que sí, tenemos una relación que aunque ya no somos esposos, ahora somos amigos, nos respetamos, nos admiramos; estamos juntos en el trabajo. Estamos ahora por hacer 20 y 21 de junio en Palacio de los Deportes los 4, Mijares, Yuri, Emmanuel y yo. La vida es para disfrutarse, no para pelear”, concluyó Lucero.