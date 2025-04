¿Lucero y el secreto de su eterna juventud?: “Me siento muchos años más joven de lo que soy”

A Lucero la vemos brillar en el programa ‘Juego de voces’, junto a su hija, Lucero Mijares, y su exesposo, Manuel Mijares. Hablamos con ella y nos comentó cómo llegó a formar parte de esta segunda temporada del programa:

En el programa se le ha visto impresionada con las actuaciones de su hija, quien ha recibido grandes ovaciones. Señaló: “Me encanta ver a mi Lucero Mijares crecer, que aprende cada vez más. Este programa le ha enseñado tanto. Las Leyendas son como sus tíos, y su equipo de las Estrellas son sus amigos. Cada domingo la veo crecer como si hubieran pasado meses. Es una mujercita que tiene mucha intuición. Un talento hermoso. Es genuina, original y auténtica”.

Lucero tiene que competir contra el equipo de las Estrellas, conformado por su hija, Alexander Acha, Yahir y María León. Descartó tener problemas de ego:

“Las Leyendas (Lucero, Yuri, Mijares y Emmanuel) ya estamos en otra onda. Nos gusta divertirnos, pasarla bien. Si nos ganan las Estrellas, yo contenta, porque ahí está mi hija y porque los chavos tienen una actitud increíble. Trabajan con gran disciplina y entrega. Aunque el programa es una competencia, más que otra cosa es un juego”, manifestó.

En las emisiones se ha visto a Mijares bromear con que se enoja con Yahir porque le coquetea a Lucero Mijares. “Me da risa lo de los celos. Nos reímos con eso, porque es un juego. Yahir es un hombre casado, con sus hijos. Lo bonito es que todos nos prestamos a jugar de una forma sana. Yo nunca he sido celosa con mis hijos y nos morimos de la risa con ello”.

Todo el público ha coincidido en que por Lucero no pasan los años y que se ve muy bella y en su mejor momento.

“Me siento muy bien físicamente. Orgullosa. Satisfecha de la mujer que soy, de lo que he vivido y lo que me hace ser quién hoy soy. Yo siempre me siento muchos años más joven de lo que soy. Creo que eso ayuda a transmitir buena onda y sentirse bien”.