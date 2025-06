Ofelia Medina ¿se retira después de MasterChef celebrity? Ella habla al respecto

Una de las primeras actrices más importantes de nuestro país es Ofelia Medina. Con 75 años de vida y más de 55 de trayectoria, participa en el reality MasterChef celebrity generaciones y forma parte del elenco de la cinta Nuestros tiempos, que se estrenó hace unos días en Netflix.

Ofelia Medina nueva obra de teatro / Mauro Godoy y Cortesía Ofelia Medina

¿Qué dice Ofelia Medina de su paso por MasterChef celebrity generaciones?

Sobre su experiencia en el concurso de cocina, nos dijo:

“Ha sido maravilloso. Ahí voy. Estoy muy contenta. Creo que voy a ganar. Mis compañeros son muy chidos”. Ofelia Medina

Ha creado un lazo muy fuerte con Plutarco Haza. Incluso nos enteramos de que están preparando un proyecto para hacer una gira juntos. Podría ser una obra de teatro, una masterclass con sus experiencias de vida y sus consejos de actuación, o bien un show de música y poesía.

Lee: MasterChef Celebrity generaciones: Filtran presunta lista del orden de eliminados, ¿quién ganará el reality?

¿Ofelia Medina se retira? Tras trabajar con Lucero en la película ‘Nuestros tiempos de Netflix, se sincera

“Tuve el privilegio de ser invitada a trabajar en ella. De inmediato dije que sí. Lo hice antes de leer el guion, porque trabajar con el director Chava Cartas, con Lucero y con Benny es un regalo de Dios”.

“A Lucero yo la quiero mucho. Doy gracias a la vida de haber trabajado con ella. Es un placer. Es un gran lucero”. Ofelia Medina

Le preguntamos si ha pensado en el retiro, a lo que nos respondió: “Claro que no. Creo que estoy empezando a disfrutar haber trabajado tanto y tener experiencia. ¡Me siento mejor que nunca!”.

Te puede interesar: MasterChef celebrity: Plutarco Haza lanza crítica para Zahie Téllez y revela que tiene una protegida ¿Quién?

Finalmente, la actriz nos dijo qué aprendizajes le ha dejado su paso por MasterChef celebrity:

“Con MasterChef celebrity generaciones he aprendido a que puedo ser yo misma delante del público. Nunca había hecho un reality. Era virgen en ese sentido. Entonces, ser yo misma, reaccionar, llorar, enojarme, me costaba mucho trabajo. Tenía mucho pudor de que el público me viera como realmente soy. La gente me está dando muchas muestras de amor y cariño que me han renovado y me han dado mucho ánimo”, concluyó.

Ofelia Medina: películas, telenovelas y series

Debutó en la TV en 1971, al protagonizar la telenovela Lucía Sombra. De ahí le siguieron melodramas como: Paloma (1975), Rina (1977), Toda una vida (1981), Para toda la vida (1996), A corazón abierto (2011), Los Rey (2012), Secretos de familia

Ha participado en alrededor de 100 películas, entre las que destacan: El águila descalza. (1971), Frida, naturaleza viva (1986), Gertrudis (1992), Voces inocentes (2004) y El hubiera sí existe (2019).

En series ha sido parte de: Mujeres asesinas

Ha sido una importante activista, comprometida con la defensa de los derechos humanos de los grupos étnicos marginados.

No te puedes perder: Exintegrante de ‘MasterChef celebrity’ casi muere al defenderse de un abuso: “Pensaba que era mi culpa”