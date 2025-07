Conductora de ‘Hoy’ estalla tras eliminación de Ofelia Medina de Masterchef celebrity generaciones

El domingo 20 de julio se vivió una noche cargada de emociones en la semifinal de “Masterchef celebrity generaciones 2025", donde los nervios y el talento se apoderaron de la cocina más famosa de México.

Solo tres participantes lograron avanzar a la gran final, mientras que una de las favoritas del público, la primera actriz Ofelia Medina, se despidió del programa en una sorpresiva eliminación que generó polémica tanto entre los jueces como en el mundo del espectáculo.

¿Qué pasó con Ofelia Medina en la semifinal de “MasterChef celebrity generaciones”?

Para el último desafío de la competencia, Andrea Noli, del equipo de los Cassettes, y Ofelia Medina, del grupo de los clásicos; tuvieron la oportunidad de elegir el platillo que quisieran preparar. Andrea apostó por unas crepas, mientras que Ofelia decidió arriesgarse con una paella, platillo que aseguró dominar a la perfección.

Ambas actrices presentaron sus mejores versiones en los fogones. Sin embargo, los jueces se inclinaron por las crepas de Andrea Noli, lo que marcó la salida de Ofelia. Aunque ambas se despidieron con un emotivo abrazo y los chefs le rindieron homenaje a la trayectoria culinaria que mostró durante la temporada, la decisión no fue del agrado de todos.

Martha Figueroa reacciona a la eliminación de Ofelia Medina de MasterChef celebrity generaciones

Entre los más indignados por la eliminación destacó Martha Figueroa, conductora del programa “Hoy”, quien no dudó en expresar su molestia durante una emisión de su canal de YouTube, “Así se hacen los chismes”.

"¡Fue más triste que cuando al Chavo lo acusaron de ratero!”, exclamó Figueroa entre broma.

La periodista de espectáculos arremetió contra la elección de los jueces al considerar que la paella de Ofelia era claramente superior al platillo de su contrincante.

Conductora de ‘Hoy’ habla de la eliminación de Ofelia Medina en Masterchef celebrity generaciones / Redes sociales

Martha Figueroa critica las crepas de Andrea Noli y defiende la paella de Ofelia Medina en MasterChef celebrity generaciones

“Escogió lo más difícil de lo difícil que porque era lo que mejor conocía, pero me parece una injusticia porque Andrea Noli hizo unas crepas todas hediondas, o sea, son triangulito pero bien, aquí unos cuadros todos gordos como tortas y tres gorditas de salsa, y a la otra le dijeron que su paella parecía un arroz español”, sentenció.

Martha Figueroa no escatimó en elogios para Ofelia Medina, por su participación en MasterChef celebrity, y reiteró que su platillo se veía impecable. “Pues la verdad se veía increíble la paella de Ofelia y bien hecha, presentada, daba el gatazo cañón, pero los jueces dijeron que no porque técnicamente no era una paella. Lo había hecho muy bien, pero fue como wow”, concluyó.

Fans exigen justicia para Ofelia Medina tras eliminación de MasterChef celebrity generaciones

La eliminación de Ofelia ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos coinciden en que merecía estar en la final por su desempeño constante a lo largo de la temporada.“Ofelia no merecía salir, fue una injusticia como puede ser que ganarán unas crepas y no una paella, es injusto”, escribió un internauta en apoyo al comentario de la periodista.

Ahora será Andrea Noli, Carlos Quirarte y Dani Valle quienes se enfrentarán a la final de “Masterchef celebrity generaciones” el próximo 27 de julio a las 8 pm.

