Martha Figueroa critica sin piedad a Luis Gerardo Méndez en ‘Mentiras’ y destapa conflicto tras cámaras

Desde su estreno el pasado viernes 13 de junio, ‘Mentiras, la serie’ en Prime video ha causado revuelo entre los fanáticos del icónico musical mexicano. La adaptación para la pantalla chica prometía revivir la magia del teatro con un elenco estelar encabezado por Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez.

Sin embargo, no todo han sido halagos. En su canal de YouTube ‘Así se hacen los chismes’, la periodista Martha Figueroa no se guardó nada y lanzó una crítica contundente a la producción. Además de destrozar el desempeño de algunos actores, reveló un supuesto pleito interno entre Luis Gerardo Méndez y el creador original del musical, José Manuel López Velarde.

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre ‘Mentiras, la serie’?

Fiel a su estilo directo, Martha Figueroa compartió su opinión sobre la serie, dejando claro desde el inicio que su crítica venía “desde el cariño”, pero sin suavizar sus palabras. “Me pareció, lo digo desde el cariño, me pareció horrorosa”, dijo sin rodeos.

Comparó la versión teatral con la adaptación de Amazon, afirmando que la obra en el teatro estaba “perfecta” y que al tratar de convertirla en otra cosa, “ya no jala”. Aunque reconoció que Belinda no lo hizo mal, resaltó que fue la única cantante profesional del elenco. “Ella es cantante, para mí es la única cantante profesional que da conciertos, que graba discos”, dijo. También reveló que la intérprete llevó su propio vestuario y eligió su peinado, aunque estos detalles no siempre concordaban con la época en la que se sitúa la historia.

Martha Figueroa comparte su crítica de ‘Mentiras’ y destroza a Luis Gerardo Méndez. / Captura de pantalla/IMBD

Martha Figueroa critica a Luis Gerardo Méndez en ‘Mentiras, la serie’

Luis Gerardo Méndez, quien además de actuar en la serie también figura como productor, fue uno de los blancos principales de la crítica de Figueroa. Sobre su personaje, comentó: “Se supone que tiene que ser un guapo, desde el cariño (risas), porque además tiene que hacer que cuatro se mueran por él”.

Aunque reconoció que es “muy buen actor”, Martha señaló que ese papel no era para él. “Se quería lucir, pero cuando canta ‘Baño de mujeres’, Dios nos socorra”, expresó, entre risas.

También cuestionó la elección de Mariana Treviño para el elenco, pese a ser la única que formó parte de la puesta teatral original: “Siento que Mariana ya se ve más grande que las otras tres, siento que a ella no era”. La periodista también mencionó que la escena de beso entre Mariana y Luis Gerardo resultó incómoda para el público por su previa relación como hermanos en ‘Club de Cuervos’.

Luis Gerardo Méndez, es Emmanuel Mijares. El hombre que conecta las historias de todas las mujeres protagonistas. / Redes sociales.

Martha Figueroa destapa pleito entre Luis Gerardo Méndez y creador de ‘Mentiras’

Además de sus críticas a la producción y al elenco, Martha Figueroa sorprendió al revelar un conflicto detrás de cámaras. Según ella, Luis Gerardo habría dicho en entrevistas que viajó a su casa en Oaxaca junto a José Manuel López Velarde, creador de ‘Mentiras’, para escribir juntos la adaptación a serie. Sin embargo, Martha aseguró que eso no fue verdad.

“Me enteré de una cosa tremenda. Luis Gerardo dijo en algunas entrevistas que se había ido a su casa de Oaxaca con el creador José Ramón López Velarde a escribir juntos y que no es cierto, que de hecho no sucedió y José Ramón y Luis Gerardo ya ni se hablan, que están enojados y se pelearon por WhatsApp, yo me enteré de eso”, reveló la periodista.

Con estas declaraciones, el estreno de ‘Mentiras, la serie’ no solo ha dividido opiniones por su contenido, sino que también ha dejado al descubierto tensiones entre quienes llevaron la obra del escenario al streaming. La polémica apenas comienza.

