Martha Figueroa se sincera sobre reencuentro con Pati Chapoy ¿Se reconciliaron? VIDEO

Martha Figueroa y Pati Chapoy se reencontraron tras años de tensión el fin de semana pasado en una boda y posaron en una foto junto a Juan José ''Pepillo’’ Origel. Esto levantó muchas especulaciones acerca de una posible reconciliación. El reecuentro del elenco original de ‘Ventaneando’ se viralizó rápidamente en redes sociales debido a que no se les había visto a los tres juntos en un mismo lugar y foto en varias décadas que, además, han estado acompañadas de declaraciones y roces amargos.

Lo cierto es que solamente la conductora de ‘Ventaneando’ y Origel presumieron el reencuentro en redes. En cambio, su antigua colega, Martha Figueroa, no y ya se sinceró sobre ese momento. ¿Qué dijo?

¿Cómo fue el reencuentro entre Paty Chapoy y Martha Figueroa?

El reencuentro se produjo durante una boda en Tepoztlán de un amigo en común. Al evento asistieron diferentes personalidades del medio. Trascendió que en un momento, Pepillo Origel estaba platicando con Pati Chapoy y Martha Figueroa se los topó. Por ello, el conductor de ‘Con permiso’ habría sugerido e insistido en tomar una foto con ambas conductoras.

Tanto la presentadora de ‘Ventaneando’ como Origel presumieron el reencuentro en redes:

“Hace 29 años Juan José Origel, Martha Figueroa y Pedro Sola iniciamos Ventaneando, qué alegría reunirnos”, publicó en redes Pati Chapoy; mientras que Pepillo compartió la foto con la siguiente leyenda: “En la boda de Manolo y Miranda en Tepoztlán con Pati Chapoy y Martha Figueroa, ya casi van a ser 30 años que estuvimos en Ventaneando”.

No obstante, Martha Figueroa se mantuvo en silencio respecto al momento inmortalizado, por lo que en redes sociales varios usuarios comentaron la naturaleza del reencuentro debido a los roces que las conductoras han protagonizado en el pasado. Algunos de los comentarios fueron:



"¿No decía Martha que odiaba a Pati?”

"¡Qué foto tan inesperada!”

“Los 3 reyes de la comunicación juntos”

“No pensé que Martha y Pati estuvieran juntas en una foto”

“Aaaaaaaa, solo faltó @tiopedritosola. Sería icónico que para los 30 de Ventaneando nos regalaran un programa con los 4”

“Nombre, la Chapoy y Marthita… sí, sí, sí, duelo de hipocresía”

“La hipocresía de Martha, ¿no que le caía muy mal Patricia? No hubiera salido en la foto. Tú siempre honesto”

¿Qué pasó entre Pati Chapoy y Martha Figueroa?

En el pasado especialmente Martha Figueroa ha lanzado declaraciones contra su excolega, pues, según ella, la conductora titular de ‘Ventaneando’ le habría hecho daño:

“Si la veo, le digo: ‘Cómo estás, qué bueno, órale, sale, cuídate’. De que no la quiero, no la quiero”, sentenció la presentadora de ‘Con permiso’ en una entrevista con Jorge “el Burro” Van Rankin. También aseguró: ,“Ellos me dejaron de hablar. Pedrito me dejó de hablar, pero la otra me hizo daño”.

En otra entrevista con Yordi Rosado, Martha reafirmó su punto en cuanto a su sentir respecto a Pati Chapoy:

“No la sigo odiando (a Pati Chapoy) y no deseo que le pase nada malo, pero sí es alguien que no quiero, porque me hizo mucho daño en su momento. No quiere decir que, porque pasaron los años, haya pasado la vida para las dos y demás, se me olvide que me la hizo pasar muy mal muchos años. Entonces, esas cosas no se me olvidan. No es que esté amargada, esté loca y no suelte los rencores. No es que deba soltar para salir adelante”. Martha Figueroa

Martha Figueroa fue despedida de ‘Ventaneando’. Esta situación, según ella, nunca fue tan cordial como se quiso hacer ver. Además, quienes permanecieron en el programa no dudaron en hablar mal de quienes se fueron.

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre el reencuentro con Pati Chapoy?

Debido al historial entre las presentadoras, y principalmente a las declaraciones de la exconductora de ‘Ventaneando’, muchos se preguntaron cuál era la verdadera posición de Martha Figueroa detrás de esa sonrisa en la foto con Pati Chapoy y Juan José Origel en abril de 2025. Recientemente en su canal de YouTube, compartió un clip de su programa ‘Así se hacen los chismes’ en el que Figueroa se sincera sobre cómo se dio el encuentro:

''Le digo a mi amigo: ‘Se me perdió Pepillo. Ah, no, ahí está', y cuando voy: ‘Pepillo, Pepillo’, volteó y estaba platicando con Pati Chapoy. Entonces ya, como los aviones, hay un punto de no retorno cuando despegan, que si se hacen para atrás nos matamos todos. Me quede ahí, y entonces, pues ya los saludé. Lo que me tenía que tragar mira (pasa saliva). Pepillo (dice): ‘Foto, foto, foto los tres’. Ah, pues yo, sonrientísima posé para la foto’’, confesó la presentadora.

Sin embargo, inmediatamente después reafirmó cuál es su verdadero sentir respecto al reencuentro con la conductora titular de ‘Ventaneando':

''Eso no quita lo que nos pasó en su momento, lo que dije en su momento que lo sigo creyendo, y bueno, pues una foto es una foto y tampoco voy a andar por la vida ni haciendo groserías ni haciendo demás. Son cosas que ya, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa’’. Martha Figueroa

Al final, Martha Figueroa también afirmó que su enemistad con Pati Chapoy quedó un poco atrás cuando fue al aniversario de ‘Ventaneando’ hace unos años: ''Aquí se acabó la bromita, (pero) a la que a la gente le gusta seguir (alimentando la controversia)”, concluyó la presentadora.