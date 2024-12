Martha Figueroa se va contra Pepillo Origel al hacer revelaciones de la dinastía Pinal y su comportamiento

Las recientes revelaciones de Juan José Origel, desataron una nueva controversia. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, el periodista y conductor criticó a la familia de Silvia Pinal, asegurando que no fue invitado al homenaje póstumo de ‘la Diva del Cine de Oro mexicano’ y que, además, las hijas de la actriz no estuvieron presentes en el momento de la cremación de su madre ni recibieron sus cenizas.

En su declaración, Pepillo mencionó que “a la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era Efi, que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas”, dijo.

Además, señaló que no asistió al evento porque en el lugar se encontraba Iván Cochegrus, una persona con la que, según Pepillo, tiene diferencias personales y “no lo soporta”.

Martha Figueroa en desacuerdo con su amigo Pepillo Origel ante sus declaraciones de la familia Pinal

Este miércoles 4 de diciembre, las polémicas declaraciones de Pepillo fueron retomadas por los conductores del matutino ‘Hoy’. Los comentarios no tardaron en generar reacciones, especialmente por parte de Martha Figueroa amiga y compañera de Pepillo en ‘Con permiso’.

Figueroa consideró que no era apropiado hablar de esos temas en medio del duelo que atraviesa la familia Pinal. La conductora no dudó en expresar su desacuerdo con lo dicho por Pepillo y dejó claro que las declaraciones no eran el momento adecuado. “Yo lo único que sé es que Pepillo tenía problema con un amigo cercano a la familia Pinal, entonces no quería estar, dicho por él, en el mismo espacio donde este amigo estaba”, comentó la periodista.

Pepillo Origel no se llevaba bien con Iván Cochegrus de no estar al pendiente de Silvia Pinal / TVNotas

“Nosotros no somos quienes para decirle a Pepillo nada, ya es un adulto y sabe bien qué hacer, sabe su historia con doña Silvia, fue una historia preciosa, y bueno, pues cada quien sabe cómo lleva su duelo, pero creo que sí hay ciertos comentarios que, a veces, por amor a nuestras amistades y familia, aunque los pienses, mejor nos los quedamos”, añadió otra conductora del programa.

Martha Figueroa explotó contra Pepillo y siguió dejándole un comentario: “Yo estoy contigo y sí creo que no hay que hacer olas en este momento. Hay que respetar los días que está viviendo la familia, porque no necesitan nada extra de lo que están viviendo, que es la muerte de doña Silvia, que la gente los agobie... No cooperes con más dolor”, expresó pidiendo respeto para la familia Pinal en estos momentos tan difíciles.

