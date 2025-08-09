Martha Figueroa revela que famoso mexicano está desahuciado: “Le quedan pocas semanas”
Martha Figueroa sorprendió al revelar que un famoso muy querido del espectáculo mexicano atraviesa un delicado estado de salud y que, según sus palabras, podría tener las semanas contadas. ¿De quién habla?
El mundo del entretenimiento en México ha sufrido pérdidas irreparables en 2025, con la partida de figuras queridas como Paquita la del Barrio y Daniel Bisogno, dejando un profundo vacío en el corazón del público. Ahora, un nuevo golpe podría sacudir al medio artístico, luego de que Martha Figueroa revelara que un famoso personaje atraviesa un estado de salud crítico y que, según sus propias palabras, podría tener las semanas contadas. ¡Reveló que está desahuciado!
La conductora dio a conocer la noticia durante una conversación en su programa de YouTube. ¿De qué famoso mexicano habla?
¿Quién es el famoso mexicano que está desahuciado, según Martha Figueroa?
Durante una charla en su canal de YouTube, Martha Figueroa sorprendió con una declaración que encendió las alarmas en el medio artístico. Explicó que una persona muy cercana a ella, perteneciente al espectáculo, está gravemente enferma y ha tomado la decisión de no hacer pública su condición. De acuerdo con Figueroa, este artista es muy querido y su pronóstico es reservado. Figueroa le dijo al periodista Hugo Maldonado que la acompañaba:
“Hay otra persona que yo quiero mucho del medio, que está enfermo y que no puedo decir, ya te lo diré en secreto porque no quiere que se sepa... Le quedan pocas semanas, entonces más adelante lo contaremos”
Sus declaraciones dejaron helada a la audiencia y ante cuestionamientos acerca de quién hablaba, no quiso decir su nombre y recalcó que no revelará más detalles ni de la enfermedad que padece hasta que la propia persona, o su familia, decida hacerlo público.
¿Qué famosos mexicanos han muerto en 2025?
El 2025 ha sido un año particularmente doloroso para el espectáculo mexicano, algunos famosos que nos han dejado este año son:
- Paquita la del Barrio (Francisca Viveros Barradas), ícono de la música ranchera, falleció el 17 de febrero a los 77 años en su hogar en Veracruz. Su partida generó conmoción nacional y un sinfín de homenajes.
- La actriz Iliana de la Garza, conocida por sus trabajos en Salomé y La Rosa de Guadalupe, falleció el 12 de enero a los 69 años debido a un paro respiratorio derivado de un infarto.
- Norma Mora, estrella de la Época de Oro del cine mexicano, murió el 11 de febrero a los 81 años en la Ciudad de México.
- El legendario luchador Black Terry (Esteban Mares Castañeda), de gran trayectoria en la lucha libre, falleció el 20 de abril a los 72 años por un paro cardíaco en la Ciudad de México.
- Recientemente, Yanin Campos, exconcursante de MasterChef México e influencer, falleció a los 38 años tras un accidente automovilístico ocurrido en Chihuahua.
Estos nombres representan apenas una parte del doloroso legado del 2025 para el espectáculo nacional.
