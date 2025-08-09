Martha Figueroa revela que famoso mexicano está desahuciado: “Le quedan pocas semanas”

El mundo del entretenimiento en México ha sufrido pérdidas irreparables en 2025, con la partida de figuras queridas como Paquita la del Barrio y Daniel Bisogno, dejando un profundo vacío en el corazón del público. Ahora, un nuevo golpe podría sacudir al medio artístico, luego de que Martha Figueroa revelara que un famoso personaje atraviesa un estado de salud crítico y que, según sus propias palabras, podría tener las semanas contadas. ¡Reveló que está desahuciado!

La conductora dio a conocer la noticia durante una conversación en su programa de YouTube. ¿De qué famoso mexicano habla?

¿Quién es el famoso mexicano que está desahuciado, según Martha Figueroa?

Durante una charla en su canal de YouTube, Martha Figueroa sorprendió con una declaración que encendió las alarmas en el medio artístico. Explicó que una persona muy cercana a ella, perteneciente al espectáculo, está gravemente enferma y ha tomado la decisión de no hacer pública su condición. De acuerdo con Figueroa, este artista es muy querido y su pronóstico es reservado. Figueroa le dijo al periodista Hugo Maldonado que la acompañaba:

“Hay otra persona que yo quiero mucho del medio, que está enfermo y que no puedo decir, ya te lo diré en secreto porque no quiere que se sepa... Le quedan pocas semanas, entonces más adelante lo contaremos” Martha Figueroa

Sus declaraciones dejaron helada a la audiencia y ante cuestionamientos acerca de quién hablaba, no quiso decir su nombre y recalcó que no revelará más detalles ni de la enfermedad que padece hasta que la propia persona, o su familia, decida hacerlo público.

¿Qué famosos mexicanos han muerto en 2025?

El 2025 ha sido un año particularmente doloroso para el espectáculo mexicano, algunos famosos que nos han dejado este año son:



Estos nombres representan apenas una parte del doloroso legado del 2025 para el espectáculo nacional.

