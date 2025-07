Martha Figueroa admite que lo que dijo de la ruptura de Laura Flores con Lalo Salazar no sucedió

A lo largo de las últimas semanas, Martha Figueroa y Laura Flores han estado estado en dimes y diretes. Todo comenzó cuando la periodista informó que la actriz, presuntamente, había terminado con Lalo Salazar por un episodio de violencia.

En su momento, la colaboradora de ‘Hoy’ dijo que una “fuente confiable” le había dicho que Lalo decidió terminar con Laura debido a que esta última lo “correteó” en una ocasión tras una discusión que tuvieron.

“Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones”, indicó.

Laura Flores y Lalo Salazar

¿Cómo reaccionó Laura Flores ante lo dicho por Martha Figueroa sobre su relación con Lalo Salazar?

Laura Flores negó esta información de Martha Figueroa y señaló:

“Yo no me voy a meter en eso, pero la gente que se tiene que meter lo va a hacer. Es una difamación, una falta de respeto a mi integridad, a mis hijos, a mi carrera, a mi persona, y eso es difamación y es un delito... En su momento se sabrá”, señaló Laura.

Si bien Figueroa se disculpó con Laura, no se retractó de lo dicho, asegurando que la información fue obtenida de una fuente confiable. Incluso, se mostró molesta por la posible demanda de la actriz.

“Es un tema del que ella ha seguido hablando en todos los programas. Yo también le había echado flores días antes y ahí sí no recibí una llamada”, dijo.

Ante esto, Flores simplemente manifestó que ya no podía hablar más del asunto debido a que ya estaba en “manos de sus abogados”, dejando ver así que aún no ha cambiado de opinión sobre demandar a Figueroa.

Martha Figueroa

Martha Figueroa admite que Laura Flores no violentó a Lalo Salazar

En la más reciente emisión de su programa de YouTube, Martha Figueroa no solo volvió a disculparse con Laura Flores y Lalo Salazar, también reconoció que ella jamás agredió al periodista, como le informaron en su momento.

La comunicadora admitió que su “fuente” no era tan confiable como creía, señalando que jamás fue su intención ofender a la ahora expareja o al público.

“Es muy fácil querer ganarle la nota a otro compañero o es muy fácil decir: ‘Esto nos va a dar más vistas’, o ‘me contaron’, sin haber verificado correctamente las fuentes. Eso es lo que a mí me pasó en el caso de Laura Flores. No verifiqué, y la fuente cercana a Lalo Salazar, que me habló acerca de la ruptura donde me dijeron que ocurrió una escena donde ella lo perseguía, resultó que no era la fuente confiable que yo creía y que eso no sucedió” Martha Figueroa

Para finalizar, reiteró que nunca quiso lastimar a nadie y prometió verificar más a fondo la información que llegue a dar en el futuro.

“Quiero ofrecerle una disculpa a Laura primero, a Lalo Salazar también y a la gente que se sintió ofendida, y aclarar que yo soy responsable de lo que digo y de lo que publico, no de la manera en que se cuelgan de otras notas, ni cómo lo agrandan, lo cambian, mueven contextos”, concluyó.

¿Por qué Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación?

El pasado 9 de junio, Laura Flores lanzó un comunicado anunciando que su relación con Lalo Salazar había terminado. Si bien no especificó los motivos, dejó ver que había sido decisión de él.

En entrevistas posteriores, la actriz ha dicho que hubo mucho cariño y respeto por parte ambos, pero que “uno de los dos amó más que el otro y ya”.

En su momento, también mencionó que el periodista la había bloqueado, lo que generó todo tipo de especulaciones. Durante todo ese tiempo, él se mantuvo hermético y no quiso hablar del tema. No fue hasta hace unos días que rompió el silencio y aseguró que la ruptura fue acordada por ambos.

“Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella. No, los dos llegamos a un acuerdo. Pero sí (quisiera) decirle a Laurita que aprendí mucho con ella”, expresó.

Hace algunos días, Laura Flores contó que ya había retomado el contacto con Lalo Salazar, quien le aseguró que siempre la apoyaría en los momentos difíciles.

