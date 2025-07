Laura Flores responde a las disculpas de Martha Figueroa, ¿seguirá adelante con la demanda en su contra?

Martha Figueroa y Laura Flores han dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y es que la actriz, aparentemente, está considerando ejercer acciones legales contra la periodista por hablar sobre su reciente ruptura con Lalo Salazar.

Laura Flores y Lalo Salazar / IG

¿Por qué Laura Flores contemplaría demandar a Martha Figueroa?

Todo este asunto comenzó hace algunos días. En su programa de YouTube, Martha Figueroa habló sobre las declaraciones que Laura Flores hizo acerca de una discusión que tuvo en su momento con Lalo Salazar.

Si bien la actriz sostuvo que la pelea se detonó porque él creyó que le estaba gritando y que después de eso Lalo acabo por bloquearla en redes sociales, la periodista indicó que esto no sería del todo cierto.

Según Figueroa, Laura se puso muy agresiva y hasta le dijo a Lalo que lo “iba a matar”, siendo ese el motivo por el que se había “espantado” y decidió alejarse de ella: “Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, (sino) de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones”, dijo.

Por supuesto, Laura negó esto y, aunque no mencionó directamente el nombre de Martha Figueroa, dejó claro que estaba contemplando ejercer acciones legales: “Sí me estoy asesorando legalmente. Me entristece cuando la gente no tiene escrúpulos”, indicó la actriz.

Martha Figueroa

¿Qué dijo Martha Figueroa ante la posible demanda de Laura Flores?

Tras las declaraciones de Laura Flores, la periodista Martha Figueroa se responsabilizó de sus palabras, dejando ver que la información fue obtenida de una fuente certera.

Si bien le ofreció una disculpa pública, hizo hincapié en que la actriz ha hablado del tema en diversas ocasiones y para diferentes medios.

Martha Figueroa “Una disculpa sentida con el corazón a Laura Flores y a todos los que se han sentido ofendidos”.

Martha Figueroa / IG: @figuerolas / @laurafloresmx

¿Laura Flores ya no demandará a Martha Figueroa?

En un reciente encuentro con los medios, Laura Flores fue cuestionada sobre las disculpas de Martha Figueroa. Lejos de lo que se pudiera pensar, la actriz no solo, aparentemente, no aceptó el perdón de la periodista, también dejó ver que seguirá adelante con la demanda en su contra.

Laura Flores “Hay un límite que se rebasó y yo no puedo hablar del tema porque ya está en manos de un abogado. Todo el mundo está jugando al teléfono descompuesto. Es una acusación muy seria y no está bien”

Pese a la insistencia de la prensa, Laura simplemente se limitó a decir que el asunto “ya no estaba en sus manos”, pues ya está en el ámbito legal: “No tengo nada que decir. Si yo meto la pata, tengo que corregirlo”, indicó.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de demanda será o qué pedirá a cambio. En tanto que Figueroa no se ha pronunciado ante estas nuevas declaraciones.

¿Laura Flores le dedica su nueva canción a Lalo Salazar?

Hace unos momento, Laura Flores dio a conocer que, dentro de poco, lanzará su sencillo ‘Hoy te toca perder’. A través de redes sociales, invitó a todos sus fans a que la preguardaran en su plataforma de música preferida.

Aunque no se sabe de qué tratará este sencillo, se puede intuir que es de desamor por el título. Esto ha hecho que muchos se cuestionen si será una dedicatoria para Lalo Salazar.

Y es que, desde la ruptura, Laura Flores ha dejado ver que, si bien se mantiene positiva, se siente afectada por su separación.

