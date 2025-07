Martha Figueroa rompió el silencio y le contestó a Laura Flores sobre la demanda que considera poner la actriz

En febrero de este año, Laura Flores y el periodista Lalo Salazar sorprendieron al público al hacer oficial su noviazgo. Sin embargo, la relación fue fugaz y terminó apenas cuatro meses después, en medio de un silencio mediático por parte de él y algunas declaraciones sueltas por parte de ella. En TVNotas supimos que ella quería llevar la relación muy rápido y él no. Hasta ahí, parecía tratarse de otro romance fallido entre famosos, hasta que surgió una polémica versión sobre una supuesta escena de celos que habría ocurrido mientras aún eran pareja.

Según dicha versión, Laura habría perseguido a Lalo en un momento de tensión, lo que desató especulaciones sobre su comportamiento. El dato circuló en redes y medios, pero la periodista, Martha Figueroa, durante una emisión de su programa en YouTube, compartió lo que contaron supuestos allegados de Salazar de lo que, según dijo, realmente pasó entre ellos y los llevó a romper. Dijo que presuntamente Laura le gritó y persiguió a Lalo en actitud “como de: ‘Te voy a matar’”. Esto no cayó nada bien a la actriz, Laura Flores, quien ahora asegura estar buscando asesoría legal para analizar si procede o no con una demanda por difamación. Aunque no mencionó directamente a Figueroa, dejó ver su molestia por lo que considera una falta de respeto hacia su vida personal y hacia la de Lalo Salazar. Pero, ¿Cómo reaccionó Martha Figueroa al enterarse de una posible demanda? Aquí te lo contamos.

Te puede interesar: Laura Flores afirma que Lalo Salazar habló con ella tras ataques; “Siempre contarás conmigo”, ¿Regresan?

¿Cuál fue la versión que dio Martha Figueroa sobre la ruptura de relación de Laura Flores y Lalo Salazar?

Todo comenzó cuando, durante una charla relajada en su canal de YouTube, Martha Figueroa lanzó una bomba. Laura Flores había contado en el programa de Gustavo Adolfo Infante que la ruptura con Lalo Salazar sucedió luego de que ella tuvo un episodio de hipoglucemia y con el azúcar baja, le dijo: “Necesito comer, tomar algo, no me quiero desmayar”. La actriz aseguró: “Creo que lo asusté por cómo lo dije y me respondió: ‘Sí, pero no me grites’. Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte. No tengo por qué hacerlo. Perdón’. Todo me daba vueltas’”. Laura compartió que tras ese momento, intentó contactarlo, pero él ya la había bloqueado en todas sus redes sociales. “No sé qué fue lo que realmente pasó. Nunca hubo una conversación. Solo desapareció”, lamentó.

Frente a ello, Martha Figueroa platicó de lo que se enteró: “Yo lo que supe es que efectivamente ella se le puso como loca un día, pero no de enfermedad de: ‘Ay, ayúdame’, (sino) de que se le puso como loca de: ‘Te voy a matar’ y que el otro corría y ella corría detrás. Esa es la versión que a mí me llegó. Entonces, si ves que alguien te está correteando y no con buenas intenciones...””. Según Martha, por eso Lalo se espantó. La escena parecía sacada de una telenovela, pero según Figueroa, fue información proporcionada por personas cercanas al periodista Lalo Salazar.

Después, Laura salió a aclarar, y aunque no dijo el nombre de Figueroa, hizo público que no le había gustado nada la escena que describió: “No puedo decir ni media palabra para la gente que no tiene escrúpulos. Estoy decepcionada de algunos medios, porque es increíble que inventen tantas cosas. Ya me veo yo… Nada más me faltó el hacha para perseguirlo. ¿Qué es eso? Ustedes me conocen”.

Aunque Laura Flores no señaló a nadie directamente, en el programa Hoy, la actriz dejó muy claro que estaba explorando la posibilidad de emprender acciones legales: “Sí me estoy asesorando legalmente... Me entristece cuando la gente no tiene escrúpulos”, palabras fuertes que dejaron a muchos preguntándose: ¿Va en serio con la demanda?

Te puede interesar: ¿Laura Flores demandará a Martha Figueroa? Esto dijo sobre si gritó a Lalo Salazar: “Te voy a matar”

Laura Flores explota contra Martha Figueroa, le lanzó una advertencia legal / IG: @figuerolas / @laurafloresmx

¿Cómo respondió Martha Figueroa ante la amenaza de demanda de Laura Flores?

Lejos de achicarse o mostrarse preocupada, Martha Figueroa tomó el toro por los cuernos en plena transmisión en vivo del programa Hoy. La periodista aceptó haber compartido la anécdota, pero no se retractó del todo:

“Me hago responsable de lo que dije porque sé cómo lo dije y sé por qué lo dije”.

Eso sí, también ofreció una disculpa pública. Pero . Fiel a su estilo, directa y sin filtros, dejó muy claro que no ve necesario disculparse en privado porque eso implicaría “llamarle a toda la gente de la que hablamos todos los días”.

“Una disculpa sentida con el corazón a Laura Flores y a todos los que se han sentido ofendidos”

Te puede interesar: Martha Figueroa reconoce éxito de Cazzu y pide tregua a los fans de la argentina: “Me insultan en cascada”

¿Qué busca Laura Flores con la demanda en contra de Martha Figueroa ?

El detalle del que pocos han señalado es que Laura Flores ha seguido hablando del tema por todos lados, algo que la propia Martha Figueroa notó:

“Es un tema del que ella ha seguido hablando en todos los programas (...) Yo también le había echado flores días antes y ahí sí no recibí una llamada”

Y mientras Lalo Salazar prefiere guardar silencio y no meterse en el pleito, las redes sociales ya tomaron partido. Algunos defienden a la actriz y aseguran que fue revictimizada, mientras que otros creen que Figueroa solo hizo su trabajo como comunicadora del espectáculo.

Te puede interesar: ¿Mariana Seoane anduvo con una persona menor que ella y hasta lo mantenía? Esto se sabe