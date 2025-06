Lalo Salazar reacciona a la emotiva felicitación de Laura Flores por el Día del Padre

En un gesto inesperado pero lleno de clase, Laura Flores sorprendió a sus seguidores al enviarle una emotiva felicitación a su expareja, el periodista Lalo Salazar, con motivo del Día del Padre. A pesar de que la actriz dio a conocer el fin de su relación, no dejó pasar la oportunidad para demostrar que el cariño y el respeto permanecen, incluso tras la ruptura.

La publicación de la también cantante generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos aplaudieron la madurez con la que ambos han enfrentado su separación. El detalle fue visto como una muestra de afecto genuino, alejándose de cualquier drama o escándalo, algo poco común en el mundo del espectáculo.

¿Qué le dijo Laura Flores a Lalo Salazar por el Día del Padre?

Laura Flores utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen que ya había sido publicada por Lalo Salazar en enero: una fotografía del periodista disfrutando un día en la playa con sus hijos, Oana e Iñaki. La actriz la retomó y la acompañó con un breve pero significativo mensaje: “Feliz día del padre, Lalo Salazar”.

El gesto fue ampliamente celebrado por sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación de comentarios positivos. “Qué hermoso detalle”, “Tienes un gran corazón”, “Una dama en toda la extensión de la palabra”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Sin embargo, no todos lo vieron con buenos ojos. Algunos internautas cuestionaron la acción, argumentando que Laura y Lalo no tienen hijos en común. “Yo que tú ni le escribiera, hijos no tienen en común, chicle masticado chicle desechado”, escribió un usuario, generando polémica en los comentarios.

Laura Flores felicita a Lalo Salazar por el Día del Padre y su respuesta sorprende / Instagram: @laurafloresmx

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

La historia de amor entre Laura y Lalo comenzó a inicios de 2025, tras un reencuentro televisivo en el programa ‘Despierta’, donde el periodista entrevistó a la actriz luego de más de veinte años de amistad. La química fue evidente y, en febrero, oficializaron su romance con publicaciones en redes sociales y apariciones juntos en eventos.

Sin embargo, el pasado 9 de junio, ambos confirmaron el fin de su relación mediante un comunicado conjunto en Instagram. En el mensaje, Laura reveló que fue Lalo Salazar, quien decidió poner fin a su relación, pero no dio detalles del motivo de esta decisión. “Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta. Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones”

Desde entonces, cada uno ha retomado sus compromisos personales y profesionales. Laura ha continuado en el teatro y la televisión, mientras que Lalo se mantiene activo en el ámbito periodístico.

Laura Flores y Lalo Salazar terminaron, ¿por un arranque de celos? / Redes sociales

¿Qué respondió Lalo Salazar a la felicitación del Día del Padre de Laura Flores?

La reacción de Lalo Salazar no se hizo esperar. Debajo de la publicación, el periodista escribió con sencillez:“Muchas gracias, Lau”.

Ese breve mensaje fue suficiente para desatar una ola de comentarios que celebraron el respeto y la madurez entre ambos. “Una gran señora, sin rencores ni enojos”, escribió una seguidora. Otros pidieron que se dieran una segunda oportunidad.

A pesar de las opiniones divididas, lo cierto es que Laura Flores y Lalo Salazar han demostrado que el cariño no siempre desaparece tras una ruptura. Su breve pero significativa interacción dejó claro que el respeto y admiración que existe entre ambos.

