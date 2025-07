Ex de Majo Aguilar viaja con misteriosa mujer y lo destrozan en redes, ¿por ella cortaron?

El vocalista de Kinky Gil Cerezo, ex de Majo Aguilar, volvió al centro de la conversación en redes sociales luego de publicar una serie de fotos de su viaje por Europa. Aunque parecía un simple paseo turístico, una de las imágenes desató una ola de críticas y especulaciones, ya que aparece acompañado por una misteriosa mujer.

Esta repentina aparición, a tan solo semanas de haberse confirmado su ruptura con la cantante Majo Aguilar, encendió los comentarios entre quienes aún no superan la separación de la pareja. Mientras algunos usuarios lo acusaron de haber olvidado demasiado rápido a Majo, otros salieron en su defensa, alegando que no hay señales claras de un romance y que todo pudo haber sido malinterpretado.

¿Por qué Majo Aguilar rompió con Gil Cerezo, vocalista de Kinky?

Durante una transmisión en vivo la cantante Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba soltera, dando por terminada su relación de más de tres años con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky. Aunque muchos los veían como una pareja estable y amorosa, la cantante fue clara al explicar que el romance había llegado a su fin de forma pacífica y sin dramas.

“Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito (...) lo quiero mucho, suena extraño, pero nuestra relación terminó de una manera muy bonita, con mucho respeto”, explicó Majo.

Además, desmintió categóricamente que la ruptura se debiera a una infidelidad o algún escándalo, subrayando que simplemente sus caminos comenzaron a ir en direcciones distintas.

“Hay veces en que por más que haya cariño, los caminos empiezan a separarse. Lo importante es no forzar nada y saber cerrar ciclos con paz”, agregó.

¿Quién es la mujer con la que estaba de viaje Gil Cerezo, vocalista de Kinky y ex de Majo Aguilar?

Poco tiempo después de que Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, hiciera pública su separación, Gil Cerezo compartió en redes sociales una serie de fotografías de su viaje por Marsella, Francia. En una de ellas aparece una mujer con lentes oscuros y la cara tapada por un chal.

La imagen pasó casi desapercibida hasta que internautas comenzaron a especular sobre la identidad de su acompañante. Fue entonces cuando surgieron rumores de que el cantante ya estaría saliendo con alguien más y trascendió que se trataba de Georgina Prieto, maquilista que ha trabajado con artistas como Natalia Lafourcade.

¿Qué dijo Majo Aguilar de la foto de su ex, Gil Cerezo, con otra mujer?

Al momento, la prima de Ángela Aguila, Majo Aguilar no ha reaccionado a la polémica foto de su ex con otra. Sin embargo, internautas sí dieron rienda suelta a los comentarios. Mientras algunos seguidores pedían respeto por la privacidad de ambos artistas, otros no dudaron en lanzar críticas y burlas hacia el ex de Majo Aguilar.

Frases como estas destacaron en redes sociales:



“Tan linda y buena persona que se ve que es Majo Aguilar. Qué tristeza”,

“Tienes cara de tristeza. Vuelve con tu mujer. No te desvíes”,

“Ya se te está notando la ausencia de colágeno, ojalá te lo dé la chica con quien estás”,



Mira: Majo Aguilar: Le leen los caracoles a la prima de Ángela Aguilar y queda impactada: “Estoy en shock”

Majo Aguilar revela que terminó su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky / Instagram: @majo_aguilar

¿Gil Cerezo, ex de Majo Aguilar, tiene nueva novia?

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación de que Gil Cerezo esté en una nueva relación. En las imágenes compartidas no hay ningún gesto romántico evidente y en redes han dicho que más bien parecieran parte de un viaje entre varios amigos.

Podría tratarse simplemente de una amistad o compañera de viaje, pero la reacción de las redes dejó claro que el público sigue muy involucrado en la historia que un día escribió con Majo Aguilar.

Por ahora, ambos artistas mantienen un bajo perfil respecto a su vida sentimental.

Mira:¿Ángela Aguilar enojada con Majo Aguilar? Esposa de Nodal molesta por comparaciones con su prima