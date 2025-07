Leslie Gallardo revela que superó a Emilio Osorio con terapia alucinógena y guía chamánica en Chapultepec

Leslie Gallardo y Emilio Osorio acapararon los titulares desde que anunciaron su relación. Si bien, ella como influencer y figura de televisión ya había ganado notoriedad, empezó a estar en boca de todos relación con Emilio Osorio, actor e hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio.

Los jóvenes compartieron momentos tanto en lo personal como en el ámbito público, consolidándose como una de las parejas favoritas. Sin embargo, su romance llegó a su fin, situación que, según Leslie, la dejó emocionalmente deshecha.

Durante su participación en el canal de YouTube de Luis “Potro” Caballero, Leslie Gallardo reveló que su separación de Emilio Osorio fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Estaba viviendo el duelo, justo, del final de mi relación. Estaba emocionalmente muy vulnerable, estaba muy confundida, no encontraba respuestas” Leslie Gallardo

Por ello, Leslie buscó formas alternativas de sanación.

¿Cómo superó Leslie Gallardo a Emilio Osorio, su ex?

En entrevista con Potro, Leslie Gallardo aseguró que por recomendación de su mánager, conoció a una chamana que le ofreció una ceremonia de sanación con hongos alucinógenos. La terapia, según dijo, no era recreativa sino terapéutica, con la intención de cerrar heridas no solo de su ruptura, sino también de su infancia.

La experiencia se llevó a cabo en el bosque de Chapultepec, en la pista conocida como “El Sope”. Leslie llegó acompañada de tres amigos, siguiendo estrictas instrucciones de preparación: cuatro días antes evitó el alcohol, el se..*o y hasta la mast...**bación. También mantuvo una dieta blanca para “limpiar su cuerpo”.

Una vez en el lugar, comenzó la ceremonia con una bebida de cacao para abrir sus sentidos, y después consumió hongos deshidratados activados con limón. “A mí me pegaron a los cinco minutos”, aseguró. El efecto inicial incluyó bostezos, visión de colores intensos y una fuerte relajación corporal.

Leslie Gallardo se metió hongos para olvidar a Emilio Osorio

Las alucinaciones no tardaron en aparecer. Leslie Gallardo describió haber visto jeroglíficos egipcios, esfinges y hasta a su gato Milo convertido en un faraón. Pero lo más impactante fue cuando se vio a sí misma en el vientre de su madre: “Vi mis traumas más profundos, sané temas con mi mamá y mi abuela”. Aseguró que la experiencia fue tan intensa que en un momento creyó que había muerto.

Durante la sesión, Leslie intentó llamar a Emilio Osorio tres veces, pero la chamana se lo impidió. También tuvo que enfrentar la mirada de corredores que pasaban cerca, quienes, según ella, se transformaban en figuras oscuras con energías densas. Este aspecto de la ceremonia, explicó, buscaba enfrentar el juicio social, algo que marcó su vida desde joven.

¿Leslie Gallardo ya superó a su ex Emilio Osorio?

La influencer asegura que esta experiencia la ayudó a cerrar ciclos y entender su comportamiento emocional. “Yo he sido una persona irreverente, siempre tomando decisiones contrarias a lo que me dictaban... esta terapia me permitió entender por qué”, explicó.

También habló sobre el estigma de usar sustancias como parte de un proceso de sanación. “No es drogadicción; es un trabajo profundo, guiado, y con la intención de sanar desde la raíz”. Añadió que este tipo de terapias deben realizarse con profesionales y en condiciones seguras.

En cuanto a Emilio, aseguró que tal vez el sentimiento de cariño hacia él nunca desaparezca, pero sigue trabajando para superar la ruptura. Además, reiteró que no se separaron por una tercera en discordia, sino porque sus agendas ya no les permitían caminar en la misma dirección.

“Cuando platicas con la persona y ves que también tiene ganas de más cosas, de crecer, de ir hacia otro lado… pues güey, tomamos la decisión.” Leslie Gallardo

La diferencia de edad también influyó en su decisión de Leslie Gallardo: “En Emilio veo una persona llena de muchísimas virtudes, pero no deja de tener 22 años, ¿sabes?”

Finalmente, reflexionó sobre el proceso de soltar a alguien que amas:

“Esto se escucha muy romántico, pero yo decía: ‘Si amas a alguien, ¿por qué lo vas a dejar ir?’ Porque a veces, güey, tienes que aprender a soltar. Yo era una persona que le tenía pánico a soltar, y aún le tengo miedo.” Leslie Gallardo

Así lo dijo Leslie Gallardo: