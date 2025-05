Leslie Gallardo y Emilio Osorio: ¿Por qué terminó la relación? Ella confiesa

Este sábado, la influencer confirmó mediante una historia en Instagram su ruptura con Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos.

La noticia llega mientras Leslie participa activamente en la nueva temporada de ‘Masterchef celebrity 2025', donde comparte cocina y cámaras con otros influencers como Herly, Dani Valle, Rafa Polinesio.

Leslie anuncia el fin de su relación con Emilio Osorio

La también exparticipante de ‘La casa de los famosos’ 2024 de Telemundo sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde habló por primera vez sobre el fin de su relación con Emilio Osorio.

Aunque ya se habían generado rumores de distanciamiento entre ambos, ninguno había confirmado la separación hasta ahora.

“Desde hace tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin; marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dando mucho apoyo”, escribió Leslie.

¿Por qué terminaron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

En el programa ‘La caminera’ de Exa, Leslie Gallardo fue cuestionada por Tania Rincón sobre su reciente ruptura con Emilio Osorio, con quien mantuvo una relación de un año y medio.

“Nada, hermana. En realidad, la vida es movimiento. Los ciclos terminan. Emilio es una persona que me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho con él. Fue un ciclo hermoso. No tengo absolutamente nada en contra de él”, declaró Leslie.

Agregó que la decisión de separarse fue difícil y mutua: “A los dos nos costó tomar la decisión. Fue mutuo. Al final, había muchas cosas con las que no nos sentíamos cómodos. Creo que, gracias a él, descubrí cosas de mí que no sabía que tenía”.

Leslie Gallardo comparte anuncio de su ruptura / Instagram: @_lesliegallardo

¿Qué piensa Leslie Gallardo de Romina Marcos y la familia de Emilio Osorio?

Leslie Gallardo también confirmó que mantiene una excelente relación con Romina Marcos, hermana de su ahora ex, con quien incluso se fue de viaje, y expresó su cariño por la madre de Emilio.

“Con su familia… es como mi familia. Me adoptaron, me acogieron, los quiero muchísimo. Es imposible borrar un vínculo donde hubo tanta conexión”, compartió.

Respecto a Romina, afirmó con entusiasmo: “Romina es mi hermana. Desde antes de andar con Emilio ya era mi amiga. Obviamente, el vínculo creció siendo su cuñada, pero Romina es esa amiga que Diosito me mandó. Es una mujer espectacular, de las mejores amigas que hay: leal, entregada. No hay bandos aquí. Simplemente las cosas terminan y hay que tener mucha madurez”.

¿Qué dice Emilio Osorio sobre su ruptura con Leslie Gallardo?

Hasta el momento, Emilio Osorio no se ha pronunciado públicamente sobre el fin de su relación con Leslie Gallardo. A pesar de que la influencer habló abiertamente en el programa ¿La Caminera’ sobre la ruptura, el actor y cantante ha mantenido silencio total en redes sociales y no ha concedido entrevistas al respecto. Sus perfiles oficiales, tanto en Instagram como en X (antes Twitter), no han mostrado señales ni indirectas relacionadas con la separación.

Lo cierto es que Emilio Osorio jamás habla mal de sus relaciones, a diferencia de sus polémicos padres, el joven actor y cantante siempre habla con respeto y amor de sus exparejas. Como fue el caso de Karol Sevilla.

