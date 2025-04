Leslie Gallardo, participante de MasterChef celebrity, confiesa que tiene fuerte enfermedad crónica

Platicamos en exclusiva con Leslie Gallardo (25años), quien, con total honestidad, nos compartió que desde hace varios años ha vivido con ansiedad crónica, una condición que ha aprendido a sobrellevar gracias al apoyo profesional y a sus terapias. Además, confesó que ha sido controladora con su novio, Emilio Marcos (22).

Leslie Gallardo es feliz junto a su novio Emilio Marcos, él controla su ansiedad / Fotos: @dfloresrubio, Liliana Carpio y Redes sociales

Te puede interesar: Estreno de MasterChef Celebrity Generaciones: ¿Quién fue el primer eliminado este domingo 30 de marzo?

Leslie Gallardo, participante de MasterChef celebrity, tiene ansiedad crónica

“Tengo ansiedad crónica. He vivido bastantes años de la mano de mi psicoterapeuta y mi psiquiatra. Es un proceso en el que también, una vez que te dedicas a esto, estás mucho más expuesto a esta ansiedad social. Estoy en un momento de mi vida bien bonito. Me ha costado mucho tener el amor propio que tengo, estar donde estoy hoy. En definitiva, no lo pondría en riesgo”.

“Gracias a Dios, nunca me he visto en una situación en la que peligre mi vida o que tenga un pensamiento de hacerme daño. He sido muy afortunada”.

“Creo que la salud mental es la cosa más importante que debe tener el ser humano. Así como nos cuidamos con la comida y al ir al gimnasio, también es importante que vayamos a terapia y que tengamos otra opinión que no sea la de nuestros amigos o familia”.

Leslie Gallardo se confirma como la próxima participante de Masterchef Celebrity 2025. / Instagram: _@lesliegallardo

Lee también: Alfredo Adame se le va a la yugular a Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio: “Es basura”, VIDEO

¿Leslie Gallardo es controladora con Emilio, el hijo de Niurka?

“He aprendido a no tener el control de todo. No solo fui controladora con él (Emilio Marcos), sino también conmigo y con todos. Soy Capricornio. Si no controlo las cosas, siento que no estoy presente. Por ejemplo, me gusta tener los horarios exactos de mis llamados”.

“En algún momento quise controlar los horarios con Emilio. En ocasiones le decía: ‘¿A qué hora nos veremos? Te tengo que ver a tal hora’. Llegó el punto en el que me dijo: ‘Amor, ni si quiera yo tengo mis propios horarios. No dependen de mí’”.

“Ahorita que estoy en el programa (MasterChef celebrity generaciones) me ha caído el veinte de todo. Lo entiendo perfecto. Ahora me pasa lo mismo. Los horarios que me ponen ya no dependen de mí. Incluso nos hemos cancelado citas, pero no las que son muy importantes. A esas le damos prioridad”.

Leslie Gallardo en ‘MasterChef celebrity generaciones’ / Fotos: @dfloresrubio, Liliana Carpio y Redes sociales

No te pierdas: ¿Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity Generaciones 2025 el domingo 27 de abril?

“Nos llamamos y decimos: ‘Sé que teníamos plan de salir al cine, pero saldré tarde’, y el otro lo súper comprende. Ahorita es la época en la que menos nos vemos, por las grabaciones. Sin embargo, en la noche lo compensamos durmiendo juntos. Me da mucha satisfacción dormir a su lado. Los 2 tenemos demasiada confianza. Si no la hay, no hay nada”.

¿Leslie Gallardo es celosa con Emilio, el hijo de Niurka?

La influencer señaló en qué sentido ha sido celosa con el intérprete de la canción “Doble T”: “No sé por qué la gente piensa que no peleamos. ¡Claro que discutimos, como todas las parejas! Somos seres humanos. Nunca hemos llegado a grados extremos como para ir a terapia, pero sí soy intensa (ríe) para cocinar, gritar, llorar, sonreír y en la intimidad. Emilio es mucho más relajado y tranquilo. Somos un gran equilibrio”.

“Soy celosa con él, mas no tóxica. Aunque quiero aclarar algo: Soy celosa normal, como cualquier persona. Cuando hay acciones que no dependen de él, no tengo problema. Si alguien llega y lo abraza, pero lo frota con cara de deseo, ahí sí le reclamaría a la amiguita (ríe). Por cierto, me encanta su nariz, ojos y abdomen”.

“Gracias a mis terapias he aprendido a desengancharme. Entendí que debo soltar todo, tanto a él, como a mí. Me di cuenta de que no la pasaba bien por lo mismo de estar de minuciosa”, concluyó.

Instagram

¿Quién es Leslie Gallardo de ‘MarterChef celebrity generaciones’?

Así ha sido la carrera de Leslie Gallardo:



En 2018, Leslie Gallardo se dio a conocer en la quinta temporada del reality ‘Acapulco shore’.

Participó en los realities: ‘La ley de la selva (2023)’, ‘La venganza de los ex VIP’, ‘La casa de los famosos de Telemundo (2024)’, ‘Los 50 y MasterChef celebrity generaciones (2025)’.

Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram y 870 mil en TikTok.

¿Qué es la ansidad crónica que padece Leslie Gallardo, novia del hijo de Niurka?

Es el estado de preocupación, miedo o tensión persistente. Puede manifestarse aun sin una amenaza real o relacionarse con situaciones o factores estresantes.

Causa dificultades en la vida cotidiana, en relaciones y en la salud física, además produce ataques. Podría requerir tratamiento especializado, según la ‘Clínica Universidad de Navarra’ y ‘Te queremos escuchar, psicoterapia online’.