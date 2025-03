Leslie Gallardo habla sobre Niurka Marcos y Manelyk González en LCDLF All-stars

En TVNotas entrevistamos a la influencer Leslie Gallardo, confirmada para MasterChef celebrity 2025. Nos dio su opinión al ver que su suegra, Niurka Marcos, y Manelyk González han formado equipo en La casa de los famosos All-stars. Las exintegrantes de Acapulco Shore han tenido varios encontronazos, y su enemistad ha sido muy evidente.

Entrevistamos en exclusiva a Leslie Gallardo

“Mi suegra está muy feliz en LCDLF. No me afecta si ella y Manelyk están en la misma casa o se llevan bien. Veo muy lejos que mi suegra tome partido por algo que ya pasó. Los problemas que he tenido con Mane son solo nuestros. Mi suegra no tiene por qué adjudicarse conflictos que no le corresponden”.

Leslie Gallardo, MasterChef celebrity 2025 / RRSS

“No necesito que nadie me defienda. Yo puedo hacerlo solita. Los problemas que tuvimos entre Mane y yo ya pasaron. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Es una mujer que sabe hacer su trabajo. Si no nos hemos llevado bien es porque así debe ser. Nos saludaremos por educación, pero hasta ahí”.

“Mi suegra ya la puso en su lugar cuando le dijo que se callara (ríe). Me dio mucha risa ese momento que se hizo viral, y más porque mi suegra es muy cómica. Ella es una mujer increíble y muestra a la verdadera Niurka. Tiene mucho carácter. Es divertida, simpática, chistosa y pone sus límites. Estoy segura de que ganará”.

Niurka Marcos y Manelyk González en La casa de los famosos All-stars / RRSS

“No me importan las críticas que me han hecho sobre los proyectos que he compartido con mi familia política. Esta vez me tocó trabajar sola. Aquí doy la cara por mí. Estoy segura de lo que soy. Mi familia de sangre o política están seguros de lo que son. No le veo el problema por ningún lado”.

“Siempre habrá hate por parte de la gente. Ese es el resultado cuando tu vida se expone públicamente. No voy a negarles que hay comentarios que lastiman. Yo trato de que no me afecten. Ahora estamos juntos, pero no revueltos. Cada uno brilla en su propia área”.

“No hay prisa por casarnos. Lo haremos cuando llegue el momento indicado. El éxito de nuestra relación ha sido no correr. Sí me veo casada con Emilio y con 3 hijos. ¡Decretado! (ríe)”.

Manelyk González y Niurka Marcos se han hecho aliadas en La casa de los famosos All-stars. / RRSS

Leslie Gallardo en Masterchef Celebrity Generaciones

También habló de su participación en Masterchef Celebrity Generaciones, que se transmitirá por Azteca Uno a partir del 30 de marzo.

“¿Les digo la verdad? Me siento muy nerviosa (ríe) y al mismo tiempo emocionada. Mi sueño se hizo realidad. ¡Estoy pisando la cocina más grande de México! Sentí mucha felicidad al ponerme el mandil”.

“Antes decía que sí sabía cocinar, pero ya no tanto (ríe). No me importa. Aun así, me voy a defender. Ya no se me pega el huevo (ríe). Mi especialidad es la lasaña y la salsa verde. Creo que con eso conquistaré a los chefs”, concluyó.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio / RRSS

¿Quién es Leslie Gallardo?

En 2018 Leslie Gallardo se dio a conocer en el reality Acapulco Shore, en su quinta temporada.



Participó en los realities:

La ley de la selva (2023), La venganza de los ex VIP, La casa de los famosos México (2024), Los 50. Próximamente la veremos en Masterchef Celebrity Generaciones (2025).



Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, y 870 mil en TikTok.



En 2018 Leslie y Mane se conocieron en Acapulco Shore. Ahí tuvieron su primer enfrentamiento por dimes y diretes. En 2024 se reencontraron en LCDLF de Telemundo y volvieron a pelear. Gallardo fue la segunda expulsada.



Leslie lleva más de 1 año de relación con Emilio Osorio

