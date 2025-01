Masterchef Celebrity: Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se confirma para la nueva temporada

Leslie Gallardo, a través de sus redes sociales, confirmó su participación en ‘Masterchef celebrity México’ 2025. Ella se une como la tercera celebridad anunciada para este reality, el cual pondrá a prueba las habilidades culinarias de artistas nacionales.

Leslie Gallardo, joven influencer de 24 años originaria de Guanajuato, se ha hecho conocida por sus apariciones en programas como ‘Acapulco shore’ y ‘La casa de los famosos 4' de Telemundo. Actualmente, Leslie mantiene una relación con Emilio Osorio.

Como novia de Emilio Osorio, ha mostrado lo enamorada que está de él y el apoyo que le brinda en sus proyectos profesionales.

Además de ser influencer, Leslie ha logrado gran éxito en redes sociales, acumulando más de un millón de seguidores en Instagram y casi un millón en TikTok.

Leslie Gallardo se confirma como la próxima participante de Masterchef Celebrity 2025. / Instagram: _@lesliegallardo

Mira: Novia de Emilio Osorio lo defiende de Karol Sevilla: “Si te pusiste un saco que no corresponde, adelante”

¿Qué opina Leslie Gallardo de Niurka como suegra?

Leslie Gallardo reveló su opinión sobre Niurka como mujer polémica y evitó profundizar en sus múltiples polémicas.

“Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, porque no conozco su pasado, presente o futuro. Actualmente soy novia de su hijo y soy feliz de estar cerca de una familia que me ha acogido y me abrió los brazos desde el primer momento que estoy en su vida”, comentó Leslie.

“Tengo mucha admiración hacia ella por las cosas positivas que veo: Ser una buena madre. Ser una mujer resiliente. Una mujer auténtica que contesta desde el corazón. Es lo que puedo decir de ella porque es lo que conozco de ella”, comentó Leslie Gallardo en ‘La mesa caliente’.

Leslie Gallardo también habló sobre cómo se identifica con Niurka en su forma de expresarse.

“Creo que en lo que nos comparan mucho es en la forma de decir lo que pensamos y no quedarnos calladas. Muchas veces la gente nos va a juzgar por eso. Estamos acostumbrados a que si te dicen algo bajas la cabeza y aceptas el comentario, pero eso no”, finalizó Leslie Gallardo.

Leslie Gallardo se confirma como la próxima participante de Masterchef Celebrity 2025. / Instagram: _@lesliegallardo

Mira: Así reaccionó Karol Sevilla a la supuesta boda de Emilio Osorio, su ex, y Leslie Gallardo

¿Cuándo se estrena MasterChef celebrity México 2025?

Leslie Gallardo se confirma como la próxima participante de Masterchef Celebrity 2025. / Instagram: _@lesliegallardo

Este formato está diseñado exclusivamente para figuras públicas, como influencers, actores y presentadores de televisión. En la edición pasada, participaron personalidades como el influencer Paco de Miguel, la conductora Laura Bozzo y el polémico Rey Grupero, Itatí Cantoral, Ferka, etc.

El objetivo del programa es eliminar a los concursantes a medida que enfrentan diversos retos y desafíos culinarios, en los cuales deberán preparar una variedad de platillos. Todo esto con el fin de coronar a un ganador.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta, se están compartiendo todos los detalles para que los fanáticos estén informados.

Hasta el momento, las personalidades confirmadas son Herly y Carlos Qurarte.

Mira: Alfredo Adame se le va a la yugular a Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio: “Es basura”, VIDEO