Novia de Emilio Osorio lo defiende de Karol Sevilla: “Si te pusiste un saco que no corresponde, adelante”

Hace algunas semanas, Emilio Osorio sorprendió a todos al declarar que su relación con Karol Sevilla no había sido del todo “verdadera”. Según el cantante, sus respectivas disqueras eran las que, en parte, “controlaban” su noviazgo.

Ante esto, la protagonista de ‘Soy Luna’ se limitó a decir que cada uno expresa las cosas desde su punto de vista, afirmando que, al menos desde su perspectiva, no hizo nada que perjudicara el romance. Incluso, sostuvo que era una persona difícil de “superar”.

“Soy como Jenni Rivera, inolvidable. A Belinda se la tatúan y a mí me dedican canciones. Entonces, muy feliz de hacer esto. Pero yo al final lo que no quiero hacer, no voy a hablar nunca mal de nadie, porque no me hicieron nunca nada malo. Entonces yo deseo completamente todo el éxito del mundo a él y a su familia”, indicó.

En exclusiva, Emilio Osorio, revela detalles de su relación que vivió con Karol Sevilla, en el que comentó que no fue real y no podía externar sus sentimientos por temas de las disqueras. 😱🎤❤️📺 #VLA @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/qt1046Hhek — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 12, 2024

Leslie Gallardo defiende a Emilio Osorio

A una semana de las declaraciones de exestrella de ‘Disney’, Leslie Gallardo dio su contundente opinión y salió en defensa de su novio, Emilio Osorio. En entrevista para el canal de YouTube de ‘Edén Dorantes’, la exparticipante de ‘Acapulco shore’ pidió que ya dejaran de preguntarle a Karol sobre el romance que tuvo con el exhabitante de ‘La casa de los famosos México’.

“Ya suéltenos, tanto a ella como a mí. Yo creo que, para ella también debe ser cansado ya haber terminado una relación desde hace tiempo y que la sigan comparando conmigo. No es que sea cansado para mí, simplemente me da risa. La respeto, no tengo nada en contra de ella. Ella no me ha faltado al respeto”, señaló.

Pese a dejar en claro que la “respeta”, aseguró que Karol no era una persona “inolvidable”, como la cantante habría sugerido, pues las canciones de Emilio no hablan de alguien en específico.

“Dice que es la inolvidable y esto que el otro. Bueno, hermana, si te quisiste poner un saco que no corresponde, adelante. Emilio ha tenido muchas exes. Le escribió a todas ellas juntas” Leslie Gallardo

Leslie Gallardo está muy enamorada de Emilio Osorio

Durante la conversación, Leslie expresó lo afortunada que se siente de estar con Emilio Osorio, a quien considera “su otra mitad” y la persona que lo complementa.

“Me ha ayudado mucho a encontrarme a mí también. Nos amamos y sabemos que tenemos mucho amor en nosotros mismos. Me motiva. Cómo no voy a estar enamorada de él, si es un sol”, concluyó.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio comenzaron su relación a finales del 2023, tan solo unas semanas después de separarse de Karol Sevilla, con quien tuvo un romance intermitente de tres años.

