De galán de telenovelas a pastor en Estados Unidos: el sorprendente cambio de un reconocido actor mexicano

Durante años fue uno de los rostros más conocidos en la televisión mexicana protagonizando telenovelas. Un querido actor mexicano recordado por su participación en producciones como Amor descarado, Tentaciones y Alma indomable, dio un giro radical a su vida que ha sorprendido totalmente a sus fans: hoy es pastor en una iglesia cristiana en Florida, Estados Unidos.

¿Quién es el actor y exgalán de telenovelas que ahora es pastor en Estados Unidos?

Se trata de José Ángel Llamas, actor mexicano, quien inició su trayectoria en los años noventa, y rápidamente se posicionó como uno de los galanes más solicitados por las productoras de telenovelas. Sin embargo, en 2011, anunció su retiro.

La decisión que tomó de alejarse del ojo público no sería por falta de oportunidades, sino que fue una elección personal. El actor mencionó que quería pasar más tiempo con su familia y reenfocar su vida. Entonces, encontró en la iglesia Calvary Chapel Fort Lauderdale un nuevo camino.

Te puede interesar: Muere reconocido actor y comediante de popular serie de humor de los 80

José Ángel Llamas actor / Redes sociales

¿Por qué el exactor José Ángel Llamas decidió ser pastor en Estados Unidos?

El cambio se dio cuando José Ángel Llamas comenzó a involucrarse profundamente en la comunidad cristiana. En varios videos compartidos en el canal de YouTube de la iglesia, el actor revela que fue en ese entorno donde pudo hacer una introspección sobre su vida, su carrera y su relación de pareja.

Lejos de las cámaras y los sets de grabación, José Ángel Llamas encontró, según testimonios de él mismo, una nueva forma de “actuar”: vivir su fe de manera auténtica y servir a su comunidad. Para el exactor, su labor como pastor es una forma de devolver lo que ha recibido y ayudar a otros a encontrar el mismo camino de transformación que él recorrió.

“Me di cuenta de que los personajes que interpretaba no reflejaban quién era realmente. Eso estaba afectando mi relación, incluso mi identidad”, confesó en uno de los videos.

Su esposa, la también exactriz Mara Croatto, lo acompañó y terminó viviendo la experiencia a su lado, Juntos decidieron hacer de la fe el eje de su vida y comenzaron una nueva etapa como servidores en su congregación.

En abril de 2020, Llamas fue presentado como pastor asistente del campus de Calvary Chapel Fort Lauderdale, donde continúa compartiendo enseñanzas bíblicas y su testimonio personal. “Hoy tengo un propósito para vivir. Estoy dedicado a Él”, declaró.

Lee: Exgalán de telenovelas quiere seguir los pasos del papa Francisco, aseguran que se alista para ser sacerdote

José Ángel Llamas y Mara Croatto / Redes sociales

¿En qué proyectos de la televisión participó el exactor José Ángel Llamas?

José Ángel Llamas es un actor mexicano que destacó en la televisión durante los años 90 y principios de los 2000, especialmente por su trabajo en telenovelas producidas en México y Estados Unidos. Su carisma, presencia escénica y talento actoral lo posicionaron como uno de los galanes más reconocidos de su época.

Su carrera despegó con participaciones en telenovelas mexicanas como Nada personal (1996), una producción de TV Azteca. En esta telenovela, Llamas interpretó a Luis Mario Gómez, un periodista comprometido, papel que lo catapultó a la fama.

Posteriormente, participó en La calle de las novias (2000) y El amor no tiene precio (2005), ambas producciones internacionales que ampliaron su proyección en el mercado hispano de Estados Unidos. También tuvo un papel destacado en Secreto de amor (2001), una telenovela de Venevisión Internacional.

Lee: Galán cotizado de las telenovelas sufrió cáncer; se mudó a la selva y se gana la vida como guía espiritual