Maquillista de Jim Carrey en El Grinch, ocupó terapia tras “crueldad” del actor en el rodaje de la película

La Navidad, con sus luces brillantes y su atmósfera festiva, es el escenario perfecto para películas clásicas que evocan nostalgia y reúnen a la familia. Entre ellas, El Grinch (2000), la cual, destaca como una de las más queridas por generaciones de espectadores.

Sin embargo, lo que pocos saben es que detrás de la magia cinematográfica y las sonrisas del público, el proceso de hacer realidad a este icónico personaje fue todo menos festivo para aquellos involucrados en su creación. Así lo reveló un maquillista, quien se encargó del inolvidable look de Jim Carrey, quien confesó que tras trabajar para él, tuvo que tomar terapia. ¿Por qué?

¿Qué maquillista tuvo que ir a terapia tras trabajar junto a Jime Carrey en El Grinch?

Kazuhiro Tsuji, el maquillista detrás del inolvidable look de Jim Carrey como Grinch, confesó que la experiencia de trabajar con el actor fue tan agotadora que lo llevó a buscar ayuda profesional tras el rodaje.

La transformación de Jim Carrey en El Grinch es, sin duda, uno de los aspectos más impresionantes de la película. Para dar vida al villano, Carrey no solo se sometió a extensas sesiones de maquillaje, sino que también usó una prótesis facial que le cubría gran parte de su rostro, además de lentillas que le otorgaban un aspecto aún más inquietante. Sin embargo, el proceso fue mucho más que una simple transformación física. Según Tsuji, el comportamiento del actor en el set era todo un desafío.

Cuando estábamos en el set, (Carrey) era realmente cruel con todo el mundo. (...) Después de dos semanas solamente habíamos acabados tres días del plan de rodaje, porque de repente él desaparecía y cuando volvía todo estaba destrozado. No podíamos rodar nada. Kazuhiro Tsuji

Esta situación se convirtió en una pesadilla logística y emocional para Tsuji y el resto del equipo, quienes tuvieron que enfrentarse, según el maquillista, a las constantes idas y venidas del actor, que a menudo dejaba al equipo de producción en espera.

¿El maquillista Kazuhiro Tsuji terminó en terapia por culpa de Jim Carrey en El Grinch?

La demanda física y emocional que Kazuhiro Tsuji experimentó mientras trabajaba con Jim Carrey en El Grinch no fue solo una cuestión de paciencia. El tiempo que el actor pasaba bajo el maquillaje era extremadamente largo: cada día, Carrey debía someterse a horas de aplicación de prótesis, pelaje verde y las lentillas especiales que le daban su aspecto único.

El agotamiento llegó al punto en que Tsuji, quien en ese momento se encontraba iniciando su carrera en Hollywood, decidió que era necesario tomar medidas drásticas. Ante la creciente tensión, Tsuji negoció con su jefe, Rick Baker, y con los productores de la película, unos días de descanso para que Carrey viera la importancia de Tsuji en la creación de su personaje.

La estrategia funcionó, y finalmente Carrey se comunicó con Tsuji para pedirle que regresara al set. En un relato revelador, Tsuji confesó que la experiencia de trabajar con Jim Carrey fue tan desgastante que necesitó terapia para poder recuperarse emocionalmente. “ Fue tan duro, que cuando terminó la película, me di cuenta de que tenía que ir a terapia ”, aseguró.

¿Quién es Kazuhiro Tsuji?

Kazuhiro Tsuji es considerado uno de los maquilladores y artistas de efectos especiales más destacados e influyentes en el cine. Reconocido por su habilidad para realizar transformaciones sorprendentes y extremadamente realistas, su trabajo ha dejado una marca perdurable en varios éxitos de taquilla, desde El Grinch hasta Las Horas Más Oscuras.

En sus primeros años profesionales, Tsuji participó en diversos proyectos en Japón antes de mudarse a Hollywood para avanzar en su carrera. A medida que su nombre fue ganando notoriedad, comenzó a ser reconocido por su habilidad para crear efectos visuales que rompían con lo tradicional, destacándose particularmente en el uso de prótesis faciales y en la creación de transformaciones dramáticas.

El verdadero impulso internacional de Tsuji llegó cuando se unió al equipo de Men in Black (1997), una película de ciencia ficción dirigida por Barry Sonnenfeld. Su trabajo en el diseño y aplicación de maquillaje prostético para los personajes alienígenas fue un éxito rotundo, lo que le permitió consolidarse como uno de los artistas de maquillaje más innovadores de su generación.

