¿Ariel Miramontes está cansado de ser Albertano? El actor rompe el silencio sobre su personaje más famoso

Ariel Miramontes vuelve a estar en boca de todos. Con el inicio de grabaciones de la cuarta temporada de El príncipe del barrio, el actor enfrenta nuevamente la pregunta que lo ha acompañado durante años: ¿vive atrapado en Albertano? El personaje que lo catapultó a la fama sigue siendo uno de los más queridos de la televisión mexicana, pero también uno de los más persistentes en su carrera.

La divertida serie protagonizada por Albertano ya arrancó producción en una locación de la Ciudad de México, confirmando su regreso a la pantalla de Las Estrellas a principios del segundo semestre de 2026. Y aunque muchos celebran el éxito sostenido del programa, otros no dejan de cuestionarse si Miramontes desea desprenderse de su icónico alter ego.

Mira: ¿Itatí Cantoral y Albertano confirman romance? Sorprenden con romántico beso ante cámaras: VIDEO

Ariel Miramontes preocupa a sus fans / Captura de pantalla

¿Ariel Miramontes se siente encasillado en Albertano?

Durante años, Ariel Miramontes ha sido identificado casi exclusivamente como Albertano Santacruz, personaje que nació en María de todos los Ángeles y que después encontró nueva vida en Nosotros los guapos y ahora en El príncipe del barrio. Sin embargo, el actor asegura que esta asociación no representa una carga.

“Pues me han dado muchas satisfacciones, sobre todo porque creo que Albertano tiene un humor blanco, y ese humor blanco es para toda la familia. Entonces, yo recibo muchos mensajes de niños, de niñas, de chavitos que han crecido con María de todos los Ángeles, con Nosotros los guapos y ahora con El príncipe del barrio. Entonces, es muy bonito sentir que esa gente, esas generaciones, te siguieron”, dijo en entrevista.

Lee: Ariel Miramontes, ‘Albertano’, es captado a escondidas con un misterioso hombre ¿Es su pareja? VIDEO

El intérprete de Albertano fue captado con una actitud fuera de lo normal. / Instagram: @albertanooficial

¿Qué dijo Ariel Miramontes sobre interpretar siempre al mismo personaje?

La conversación inevitablemente giró hacia su versatilidad como actor. ¿Existe Ariel Miramontes más allá de Albertano? Su respuesta fue contundente.

Ariel Miramontes “La verdad es que cuando me llaman para hacer otro tipo de personajes, como lo fue en la película que acabo de hacer con Itatí Cantoral o Sugar, yo no lo dudo y lo hago con mucho cariño. Pero Albertano lo tengo en mi corazón y no me siento encasillado. Me gusta mucho, lo disfruto mucho haciéndolo’.

El actor reconoce que ha tenido oportunidades fuera del universo de Albertano, y que las ha aprovechado sin dudar. No obstante, deja claro que regresar al personaje no es una obligación, sino una elección.

Mira: Supuesta exsuegra de Ariel Miramontes asegura que ya habló con él: “Estoy más tranquila”

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de El príncipe del barrio?

La cuarta temporada de El príncipe del barrio ya es una realidad y comenzó grabaciones en febrero de 2026 en una locación al sur de la Ciudad de México. El elenco, encabezado por Ariel Miramontes como Albertano, arrancó actividades con la tradicional misa previa al primer claquetazo, una costumbre del equipo desde temporadas anteriores.

La productora Rosa María Noguerón confirmó que esta temporada incluirá nuevos habitantes en el pueblo mágico de Lomas de Chacaltepec, lo que traerá más enredos, situaciones inesperadas y, por supuesto, mayor dosis de humor blanco característico de la serie.

Uno de los nuevos integrantes del elenco es Abelito, quien se suma oficialmente a esta cuarta entrega.

Además de Ariel Miramontes, también participan:

Violeta Isfel

José Luis Guarneros

Alma Cero

Eduardo Rubio

El estreno está programado para principios del segundo semestre de 2026 por Las estrellas, manteniendo su emisión en el canal donde se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de comedia.

El príncipe del Barrio llega a la pantalla chica el próximo 2 de julio / Francisco Mancera

¿Quién es Ariel Miramontes, el actor detrás de Albertano?

Ariel Miramontes Flores es actor y comediante mexicano, nacido el 31 de julio de 1970 en la Ciudad de México. Su carrera artística comenzó formalmente tras su formación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estudió Artes Dramáticas luego de abandonar la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Aunque su fama explotó con Albertano Santacruz en María de todos los Ángeles, Miramontes ha construido una trayectoria más amplia que incluye trabajo como bailarín, guionista, presentador y actor de doblaje. Desde 1999, su presencia en televisión, cine y comedia ha sido constante.

Entre sus proyectos más conocidos destacan Nosotros los Guapos, Albertano contra los Mostros y El Príncipe del Barrio. A pesar de la fuerte identificación con su personaje estrella, el actor ha demostrado su capacidad para explorar otros registros cuando el guion lo permite.