Ariel Miramontes ‘Albertano’, ¿deja en la ‘friendzone’ a Itatí Cantoral? Habla de ‘su relación’, VIDEO

A finales de mayo, Ariel Miramontes ‘Albertano’ e Itatí Cantoral soprendieron al compartir un romántico beso frente a las cámaras durante la presentación de su próxima película: ‘Desastre en familia’.

El gesto entre los intérpretes, que en todo momento se mostraron cariñosos, dio pie a la idea de un nuevo romance salido de la pantalla, pues incluso en ese mismo encuentro, Itatí declaró que estaban saliendo. Sin embargo, ‘Albertano’ acaba de sepultar las esperanzas de esa relación. ¿Qué dijo?

¿Ariel Miramontes ‘Albertano’ e Itatí Cantoral tuvieron un romance?

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes ‘Albertano’ ofrecieron una conferencia de prensa a finales de mayo por la inauguración de una nueva sucursal de Cinemex y la presentación de su próxima película: ‘Desastre en familia'; pero lo que captó la atención de todo mundo y causó revuelo fue un tierno beso que se dieron frente a las cámaras.

Los reporteros no perdieron la oportunidad y cuestionaron a la pareja sobre la naturaleza de su relación, a lo que la actriz de ‘Hasta que el dinero nos separe’ respondió: “Pues estamos saliendo. Yo no tengo ahorita un compromiso formal y Ariel tampoco. No somos novios ni pareja, pero sí, estamos saliendo”.

Por su parte, Ariel respondió sin dudar que a él le gustaría formalizar la relación. Sin embargo, al final Itatí dejó en claro que son amigos y no necesitaban presionarse por algo más de momento.

¿Ariel Miramontes ‘Albertano’ ya no quiere una relación con Itatí Cantoral?

Durante un encuentro con la prensa por la tercera temporada de ‘El príncipe del barrio’, Arel Miramontes ‘Albertano’ habló nuevamente al respecto de su relación con Itatí Cantoral, pero esta vez fue él quien aseguró que sólo son amigos.

En el video difundido por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz, los reporteros cuestionaron a ‘Albertano’ sobre si ya había formalizado algo con Itatí, pero él retomó lo que dijo Itatí: “Ella dijo que éramos amigos nada más”. Además, bromeó sobre el beso que compartieron en la pasada rueda de prensa por su película: “como ya habíamos hecho una película en donde éramos marido y mujer, ya nos habíamos perdido el asco”.

Por otro lado, una reportera trajo a cuento un comentario del hermano de Itatí Cantoral, quien dijo que le gustaría ser tío de un hijo entre la pareja, pero Ariel derrumbó las posibilidades: “Ya no estamos en edad. Otro hijo yo ya no tendría”. También señaló que el famoso beso fue parte de la promoción de la película y “cotorreo” que se salió de control.

Otro reportero le preguntó si dejaba a la actriz de ‘María la del barrio en la friend zone, pero ‘Albertano’ reclamó que Itatí lo mandó primero al decir que sólo eran amigos.

¿Ariel Miramontes ‘Albertano’ está abierto al amor?

Ante la negativa de ‘Albertano’ sobre la posible relación con Itatí Cantoral, un reportero le preguntó cómo se encontraba en el amor, y el actor respondió: “Ahorita estoy ubicado en el amor hacia mis hijos. Están en una edad difícil, están entrando en la pubertad, entonces hay que estar muy pendientes de todo lo que pasa con ellos y pues nada más”.

Ariel reveló que como padre ha enfrentado nuevos retos con la edad que tienen sus hijos, pues ahora que han crecido: “Tiene uno que aprender a dejar soltar, soltarlos también tantito para que encuentren su libertad ellos”, declaró ‘Albertano’ que remató diciendo que es ‘un papá a toda madre’.