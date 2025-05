¿Itatí Cantoral y Albertano confirman romance? Sorprenden con romántico beso ante cámaras: VIDEO

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes, mejor conocido como ‘Albertano’ presentaron recientemente su nueva película ‘Desastre en familia’ en una conferencia de prensa realizada en la inauguración de un nuevo Cinemex. Sin embargo, más que el estreno de la propia película, lo que causó revuelo y capturó la atención de los medios fue el romántico beso que Itatí y Albertano compartieron frente a las cámaras, pues además, ambos actores se mantuvieron juntos todo el evento. ¿Confirmaron nuevo romance? ¿Qué dijeron?

¿Por qué Itatí Cantoral y Albertano, Ariel Miramontes, se besaron frente a cámaras?

Hace unos días Itatí Cantoral y Ariel Miramontes ofrecieron una conferencia de prensa por la inauguración de un nuevo complejo de Cinemex, donde también hablaron de la nueva película: ‘Desastre en familia’. Esta cinta marca el debut de ‘Albertano’ en el cine, pues es su primera aparición en la pantalla grande.

Albertano destacó que estaba muy contento precisamente porque se trataba de su primer película y especialmente porque la hizo con Itatí: “La acabamos de ver ahorita. Venimos justo de verla. Estamos muy contentos, muy emocionados. Para mí fue un placer trabajar con Itatí. Hicimos muy bonita química. Nos llevamos muy bien”.

Cabe destacar que durante la inauguración del nuevo inmueble y posteriormente en la entrevista, ambos histriones estuvieron muy juntos y abrazados. Ellos reafirmaron que son pareja en la película dirigida por Manolo Carames, por lo que un reportero aprovechó para preguntarles si su amor podría traspasar la pantalla, a lo que respondieron con un tierno beso, causando furor antes las cámaras.

¿Itatí Cantoral y Albertano están en una relación?

Itatí Cantoral y Ariel Miramontes se deshicieron en halagos el uno al otro. Por un lado, Ariel enfatizó en que siempre había querido trabajar junto a la intérprete de ‘Hasta que el dinero nos separe’, mientras que Itatí reconoció que se llevó una gran sorpresa por la dedicación y profesionalismo que su compañero presentó durante la filmación de la película.

Inevitablemente, fueron cuestionados sobre su relación, a lo que la actriz de ‘María la del barrio’ respondió: “Pues estamos saliendo. Yo no tengo ahorita un compromiso formal y Ariel tampoco. No somos novios ni pareja, pero sí, estamos saliendo”, confesó Itati. Sin embargo, cuando le preguntaron a ‘Albertano’ si a él le gustaría que se formalizara, él no dudó en decir que sí.

No obstante, ambos coincidieron en que se sienten cómodos con el perfil de la relación que llevan por ahora; Itatí aseguró que son amigos y no necesitaban presionarse por algo más de momento.

¿Cuáles fueron las últimas relaciones de Itatí Cantoral y Albertano?

La última relación formal que se le conoce a Itatí Cantoral fue su matrimonio con Carlos Alberto Cruz, con quien estuvo casada desde 2008 al 2017, luego de su divorcio de Eduardo Santamarina, con quien tiene a sus dos hijos gemelos, Roberto y José Eduardo. La actriz se separó de su entonces esposo debido a que no pudo lidiar con la vida en pareja, además de que él tenía varios problemas de adicciones que se agravaron a raíz de su separación.

Por parte de Ariel Miramontes había sido mucho más hermético a la hora de compartir aspectos de su vida personal. La última relación formal que se sabe de él fue con la madre de sus dos hijos, de quien está separado desde 2012, y al cuidado de sus hijos como padre soltero.

Esta es la primara vinculación romántica pública para ambos actores desde sus respectivas relaciones anteriores.