Daniel Bisogno: Maribel Guardia, Violeta Isfel y Ariel Miramontes recuerdan a su alegre compañero de teatro

El mundo del espectáculo sigue sin asimilar la muerte de Daniel Bisogno. El afamado presentador de televisión perdió la vida el pasado 20 de febrero, a los 51 años, por una falla multiorgánica. El conductor tuvo una merma significativa de salud en 2023 por várices esofágicas lo cual desembocó en un trasplante de hígado en septiembre de 2024 y luego, en infecciones en el último mes que no logró superar.

Como era de esperarse, amigos y colegas del presentador, ya sea a través de redes sociales o declaraciones ante los medios, han manifestado sus condolencias. Incluso, algunos de sus compañeros de la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’ no han dudado en pronunciarse y recordar su experiencia trabajando al lado de comunicador.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la muerte de Daniel Bisogno?

Maribel Guardia, quien forma parte del elenco de ‘Lagunilla, mi barrio’, dejó de lado la polémica por la denuncia que entabló en contra de su nuera, Imelda Tuñón, y lanzó un emotivo mensaje de despedida para Daniel Bisogno.

A través de Instagram, la actriz compartió una foto junto a su compañero, acompañada de una dedicatoria en la que expresa el gran dolor que siente por su pérdida, así como el gran cariño que siempre le tuvo.

“Fue un honor conocerte. Fuiste un excelente amigo, conductor, actor, empresario, caballero, pero, sin duda, el mejor papá del mundo (para tu hija). Te voy a extrañar. Gracias por ser un maravilloso compañero de trabajo durante tres años, siempre me hacías reír. Buen viaje amigo, me saludas a mi Julián y dile que, cada día, lo amo más”, expresó.

Violeta Isfel rompe en llanto al hablar de Daniel Bisogno: “No me pude ni despedir”

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Violeta Isfel recordó que trabajar con Daniel en ‘Lagunilla, mi barrio’ fue una experiencia maravillosa y no pudo evitar romper en llanto al señalar que no tuvo la oportunidad de despedirse antes de que dejara de ir al teatro por sus complicaciones de salud.

“A mí me cuesta mucho trabajo estas cosas. Estoy aquí porque lo quise mucho. No me pude ni despedir, ¿sabes? De hecho, nadie lo pudo hacer. Dejó de ir a las funciones y dejó de conectarse y preguntábamos por él y nadie nos podía dar una respuesta concreta. Solo sabíamos que estaba delicado. Lo vamos a extrañar”

La actriz resaltó que se volvió muy unida al conductor debido a que su hija era gran fan de su personaje en la obra: “Yo, con él, solo recuerdo momentos divertidos. Siempre a carcajadas. Espero poder ver a su hija y poder abrazarla. No la debe estar pasando nada bien”, indicó.

Violeta Isfel habla de Daniel Bisogno / Captura de pantalla

Ariel Miramontes revela su última conversación con Daniel Bisogno

Por su parte, Ariel Miramontes, más conocido por su personaje de ‘Albertano’, recordó su última conversación con Daniel Bisogno.

“Llegó un momento en el que llegó a dar función, no se encontraba del todo bien. Sin embargo, estaba dándolo todo. La última vez que platiqué con él fue en un pasillo diciéndome que ya quería recuperarse pronto y estar al 100 para divertirnos. Le gustaba estar alegre, contento”, puntualizó.

Cabe destacar que la tarde de este viernes 21 de febrero se realizará un homenaje póstumo a Daniel Bisogno en el Teatro Cultural 2, lugar donde se presenta la obra, para que amigos, familiares y fans puedan darle el último adiós.

