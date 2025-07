Itatí Cantoral del caso de Sasha Sokol vs. Luis de Llano: “Es un crimen... también hay que cuestionar a los padres”

El pasado 25 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo unánime en favor de Sasha Sokol para rechazar el amparo presentado por el productor Luis de Llano.

Lo anterior, ratificando la sentencia por daño moral que lo condena tras una relación abusiva que tuvo con la exintegrante de Timbiriche cuando ella tenía 14 años y él 39.

A la la resolución de las autoridades, Itatí Cantoral reaccionó y lanzó un mensaje contundente a Sasha.

En una entrevista con Yordi Rosado, Luis de Llano habló de su romance con Sasha Sokol. En la conversación él admitió que fue real y hasta señaló que estuvo muy enamorado de la joven.

Después de la entrevista Sasha reaccionó y emprendió acciones legales por la vía civil en contra del productor. Los cargos presentados fueron por daño moral, por violencia sexual y violación a su vida privada.

Las razones de Sasha para presentar la demanda fue que cuando era menor de edad, a los 14 años, tuvo una relación abusiva con Luis que en ese momento tenía 39 años. Cabe señalar que, en su momento, trascendió que su acción legal no fue penal debido a que el delito habría prescrito por el tiempo que había pasado.

Las autoridades de justicia fallaron a favor de Sasha, Luis intentó interponer un amparo que fue desestimado por lo que:



Itatí Cantoral fue entrevistada en el programa Ventaneando en donde le preguntaron sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, al respecto, Itatí lanzó un agradecimiento a la ex Timbiriche.

Además, en el estreno de la obra ‘Juicio a una zorra’, Cantoral calificó el hecho como un crimen:

“Por supuesto que es un crimen estar con una niña menor de edad, es un crimen y por supuesto que tiene que ser castigado”

Asimismo, habló de cómo, a través de su hija, pudo conocer la historia de Sasha:

Itatí Cantoral

“La admiro más, siempre la he admirado. Fui fanática de ella. Me compadezco muchísimo con su historia porque mi hija, María Itatí, se iba quedar con su personaje en la serie de Timbiche. Gracias a Dios por no ser menor de edad, porque obviamente yo no la iba a dejar trabajar si no iba a estar con ella 24 horas,, pero conocí realmente lo que había pasado con Sasha y con Luis de Llano, que es una desgracia”.