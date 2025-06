Mariana Garza apoya a Sasha Sokol tras demanda contra Luis de Llano: ‘Por y para ti’

Tras años de silencio, de lucha y de valentía, Sasha Sokol finalmente obtuvo justicia contra el productor Luis de Llano, en un fallo que no solo marca un parteaguas en su vida, sino en el sistema judicial mexicano. La cantante compartió un emotivo comunicado en redes sociales donde expresó que llevar el proceso legal hasta sus últimas consecuencias le permitió recuperar el control de su vida: “Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme”, escribió con firmeza.

La noticia no tardó en generar eco en redes sociales y en medios, pero lo que más llamó la atención fue el pronunciamiento de una excompañera de la icónica banda Timbiriche, a la que Sasha perteneció en los años 80. Mariana Garza, también actriz y cantante, no dudó en solidarizarse con Sasha de forma pública, enviándole un mensaje lleno de empatía y fuerza.

Mariana Garza rompe el silencio sobre la situación de Sasha Sokol / YT: Confesiones de Auro del Valle

¿Qué dijo Mariana Garza tras el triunfo de Sasha Sokol?

Aunque muchos exintegrantes de Timbiriche han mantenido el silencio ante el escándalo, Mariana Garza decidió romper el molde y alzar la voz con un mensaje corto, pero cargado de sentido y apoyo. En una historia de Instagram, la también actriz citó a Sasha: “Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”, y añadió de su cosecha: “PRINCIPIO DE LA REPARACIÓN. SEA! POR Y PARA TI. Y QUIÉN LO NECESITE”.

Además, utilizó el hashtag #LevantandoTuVozVibrando, en clara señal de respaldo a la campaña de Sasha para visibilizar los abusos en el medio artístico y retomando un verso que Garza canta de la emblemática “La vida es mejor cantando”. Este gesto fue aplaudido por cientos de fans que reconocieron la valentía de ambas mujeres: Sasha por denunciar, y Mariana por no guardar silencio.

¿Qué significa este fallo contra Luis de Llano para las víctimas de abuso?

El impacto del caso de Sasha no se limita solo a su experiencia personal. El histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito de abuso sexual a menores ya no podrá prescribir en el cargo de la ley civil, lo cual representa una victoria no solo para Sasha, sino para todas las personas que fueron violentadas en su infancia y temían que la justicia nunca llegara.

El fallo obliga a Luis de Llano a ofrecer una disculpa pública, lo que abre un nuevo capítulo en la conversación sobre abuso de poder, impunidad y reparación del daño en la industria del entretenimiento en México. El precedente legal es claro: ya no basta con callar, las víctimas tienen derecho a ser escuchadas… incluso décadas después.

Luis de Llano, más cerca de ser obligado a disculparse con Sasha Sokol / Instagram:@sashasokolova

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al mensaje de Sasha?

Internet no se quedó callado. Tras el mensaje de Sasha, miles de usuarios inundaron las redes con palabras de cariño, respeto y admiración. Comentarios como “Eres una chingona, te aplaudimos fuerte”, “Gracias por abrir esta puerta que ayudará a muchos” y “Mi admiración para ti, Sasha. ¡Valiente y poderosa!” se multiplicaron en plataformas como Instagram y X (antes Twitter).

El caso no solo reavivó la conversación sobre lo ocurrido en Timbiriche y la relación entre Sasha y Luis de Llano cuando ella tenía apenas 14 años y él 39, también generó un efecto dominó: muchas personas comenzaron a compartir sus propias experiencias de abuso, utilizando los hashtags impulsados por la cantante como espacios seguros de catarsis y denuncia.

