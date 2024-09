Olga Breeskin le da su apoyo a Sasha Sokol y le manda un fuerte mensaje al productor Luis de Llano

En 2022, la cantante Sasha Sokol interpuso una demanda por daño moral en contra de Luis de Llano Macedo, productor musical, debido a las declaraciones que él hizo sobre la relación amorosa entre ellos, cuando ella tenía 14 años y él 39.

El juzgado resolvió a favor de Sasha en 2023, tras lo cual, al productor se le han cerrado todas las puertas.

El caso legal, que ya había resultado en una sentencia a favor de la cantante y extimbiriche, continúa tras la apelación de de Llano, quien busca revertir la decisión judicial. La cantante expresó su confianza en que el sistema legal mexicano avanzará de manera justa y se mantendrá firme en su postura.

Ahora, la vedette Olga Breeskin, quien ha dicho en varias entrevistas que ella sufrió abuso en varias etapas de su vida, se pronunció respecto del polémico caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

La también actriz ofreció una entrevista para el programa Venga la alegría y ahí aplaudió la fuerza que tuvo Sasha de alzar la voz en contra de Luis de Llano.

“Pero también sé que estaba con una menor de edad, por qué nadie levantó la voz. Qué bueno que aunque hayan pasado los años Sasha Sokol levantó la voz. Yo le pido a todas las mujercitas para evitar los feminicidios, tanto en México como en el mundo entero, que no le compren el juego a los depravados porque nada es cierto”.

Además, Olga aseguró que entiende perfectamente por qué hasta ahora Sasha decidió hablar, ya que en el pasado habría represalias en su contra, por haber acusado un productor de su talla.

Olga Breeskin

“Qué bueno que levantaste la voz, chiquita linda. No importa que no hayas podido alzarla cuando eras menor de edad, porque teníamos miedo de las represalias, de que nos bloquearan, de que nos sacaran de la empresa televisiva, pero lo que hiciste es digno de aplausos, porque le ayuda a las chicas que tenían tu situación de menor de edad, por no ser seducidas por viejos rabo verdes”.