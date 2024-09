Famosa comediante mexicana anuncia su retiro luego de quedar en bancarrota

Aunque cuenta con más de 50 años de carrera, la querida y exitosa comediante Lucila Mariscal anunció una triste noticia para el público que la sigue.

La mejor conocida como ‘doña Lencha’ ha pasado temporadas difíciles personales, de salud y hasta económicos que en 2024 la han orillado a tomar una difícil decisión.

La comediante quien intentó regresar y volver a posicionarse ante el público luego del surgimiento de nuevos comediantes, indicó que se alejará definitivamente de los escenarios.

La famosa comediante se va a retirar / Cortesía del artista

Lucila Mariscal no volverá a los escenarios

El mánager de la comediante indicó que Lucila hará su gira del adiós para despedirse como se debe de su público y luego desaparecerá de la vida pública.

La gira sería de un tiempo aproximado de un año en donde Lucila busca conectar con sus fans para decirles adiós de la mejor manera posible y así pueda descansar después de dedicar su vida a la comedia.

A la par, Lucila estará como actriz en algunos proyectos de Televisa como ‘Como dice el dicho’, pero descarta hacer telenovelas: “Novela no, y no porque ella no quiera, pero ya es muy cansado para la señora, pero el show de Lucila Mariscal ‘Lencha’, ese sí lo vamos a iniciar ya muy próximamente”.

La comediante se retirará con una gira / Instagram

Lucila Mariscal quedó en bancarrota

Recordemos que en 2009, la comediante sufrió el dolor de perder a su hijo, quien desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero. La comediante trató de buscar a su hijo por sus propios medios pero fue amenazada.

Luego en 2021, la actriz sufrió una caída que la llevó al hospital sufriendo una fractura de cadera que la dejó en cama durante varios meses, por lo que tuvieron que ayudarle a pagar un cirujano para que pudiera recuperarse de estos problemas.

Fue en enero de 2022 cuando Lucila indicó que su expareja la estafó y la dejó en la ruina: “Me sacó una casa en Tabasco, otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía? Desgraciado, dr0g4dicto. Se dr0g4ba y me golpeaba”, reveló.

Igualmente, la comediante tuvo problemas emocionales que derivaron en un pleito con su nieto, por lo que él la sacó del lugar donde vivían, pero más tarde arreglaron sus diferencias y volvieron a vivir juntos.

Entonces en 2023, la comediante tuvo que salir a trabajar nuevamente a pesar de los problemas para poder salir adelante, pidiendo a los productores que la tomaran en cuenta y hasta emprendió un negocio de comida económica que ella misma atiende llamado ‘El rincón de las cazuelas’ en el sur de la CDMX.