Lucila Mariscal se retira del show de “Lencha” pero seguirá en TV: “No me quiero morir en las grabaciones”

Lucila Mariscal expresó su molestia por la distorsión de sus declaraciones de su representante: “El Sr. Elias Cañete anunció mi retiro del show de ‘Lencha’ en ‘El cafecito de los viernes’ de Alex Alcantara”. La primera actriz comenta que a partir de ahí se generó un gran malentendido, porque ahora ya dicen que está en bancarrota.

Platicamos con la querida comediante, quien aclara la verdadera situación en la que se encuentra económica, profesional y de salud.

Motivos del retiro

“Estoy molesta, no sé por qué si haces una declaración y te las cambian. El Sr. Elias Cañete dio una declaración de que me retiraba del show de ‘Lencha’ en ‘El cafecito de los viernes’ de Alex Alcantara. De ahí la retomó Alex Kaffie tal cual y luego se hizo un desma... horrible porque dicen que estoy muy jod...”.

“Me voy a retirar del show de ‘Lencha’, porque estar viajando, subiéndome al avión y andar de gira por todos lados. Ya no me conviene por mi salud y me tengo que cuidar. Por eso no fumo, no tomo, no fornico y no me drogo. Voy a estar de gira lo que resta del año y todo el 2025”.

“Dijeron que lo hago porque ya no me contratan, cuando se han vendido muchas las fechas. El 15 de noviembre estoy en ‘Risas y canciones’ en Las Tertulias (CDMX). Dicen que por eso vendo comida en la calle, pero no es cierto. Si lo hiciera no tendría nada de malo, pero no es cierto”.

Proyectos, apoyos y carrera de Lucila Mariscal

“Uno con la edad va adquiriendo cosas y las va cuidando. Tengo apoyos económicos y un montón de apoyos morales, por algo es. Por mi comportamiento y mi carrera; siempre he sido una persona cumplida, honesta y entregada. ¿Por qué Televisa me iba a dejar de contratar?. ¿porque soy vieja?, era más grande Carmen Salinas y siempre tuvo trabajo”.

“Televisa se ha portado a toda mad... conmigo. Tengo un apoyo vitalicio que me dejó ‘el Tigre’ Azcárraga antes de partir y estoy muy agradecida con él porque se preocupó por mí y siempre me ayudó. Eso es hasta que yo me muera y su hijo (Emilio Azcárraga Jean) siempre me ha dicho: ‘Aquí tiene su casa, señora’.

“He trabajado en Dichos, Rosas de Guadalupe, ‘Tal para cual’ con Consuelo Duval. Voy estrenar un programa ‘México Lindo y qué risa’ de Israel Jaitovich y también ‘Riquísimos’ de Elías Solorio en Vix y he tenido trabajo”.

“El show es el que voy a dejar, pero mientras pueda y tenga salud voy a seguir trabajando en: programas unitarios o series, haciendo participaciones especiales. Ya cuando me sienta jod... y de plano no pueda, voy hacer honesta. No me quiero quedar en una de las grabaciones y cuando ya no me sienta capaz pues ahí nos vemos y tan, tan”.

Salud de la comediante

De salud, ¿cómo esta?: “Estoy muy bien. No tengo vicios, tengo 82 años y problemas de mi edad. Me estoy atendiendo mis ojos, porque tengo cataratas y no son las del Niagara precisamente (risas) y me las tengo que quitar. También mes estoy arreglando mis dientes porque con la edad se te empiezan a caer”.

“Quiero verme bien, tengo buena piel. Todo mundo me la chulea, las maquillistas y las personas. Estoy bien de la mente y de todo. Les mando mi cariño a todo el ser humano”.